掃蕩毒品 網咖、電玩店將納管

政府大力掃毒，法務部決議納管網咖、電玩店，賦予業者通報義務，若場所出現吸毒、持毒等情不通報就開罰，情節嚴重勒令歇業。圖為警方臨檢網咖場所。（資料照）

2021/08/28 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕政府大力掃毒，嚴打夜店等場所販毒、摩鐵開毒趴等涉毒案，不少毒品人口轉而流連網咖與電玩店，涉毒事件日增，已成社會隱憂。法務部決議納管，賦予網咖、電玩業者通報義務，若場所出現吸毒、持毒等情不通報就開罰，情節嚴重勒令歇業，縣市政府也可對違規場所斷水斷電、甚至拆除；法務部正進行法制作業，預定下月間公布實施。

場所涉毒未通報 最重勒令歇業

二○一八年實施的「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，將視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店、住宿六大場所納入管理，場所內被查獲施用或持有毒品，該場所要列管三年。

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被列管業者須標示反毒資訊，員工接受毒品防制訓練等，更重要的是，發現吸毒或持毒等情立即報案；違者開罰五萬到五十萬元，列管期間再犯裁罰十萬到百萬元，情節嚴重停業半年到一年半，最重勒令歇業，並可斷水斷電和拆除。

六大場所外，近五年網咖與電玩店查獲毒品人口數高達八五四與三八六人，分佔前述場所二、四名，因未列管無法懲處，業者有恃無恐。法務部因此召集跨部會議，決議將電玩、網咖業納管，實施後，八大類業者都要負起毒品防制義務。

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