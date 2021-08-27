收了押金就失聯！591租屋網 台中2個月12件詐騙案

台中近2月來受害者統計

2021/08/27 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕劉姓大學生與同學有意合租591租屋網的房子，房東要求先給押金，日前匯出2萬5000元後，房東卻以各種藉口推託，也不帶學生看屋，最後乾脆失去聯絡，學生驚覺被騙報警；台中市議員謝志忠等人昨召開記者會指出，6月至8月中旬，中市警察局接獲的591租屋網詐騙案多達12件，暑假期間許多學生急著找房子，提醒大家不要再被騙了。

租屋網承認刊廣告未要求權狀證明

591租屋網客服人員昨坦承，目前針對會員，並未硬性要求上傳房屋權狀等證明，僅房東填寫廣告資料時，會有人工審核，或房客反饋後，發現疑似詐騙會再確認，並關閉廣告。

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劉姓大二學生就讀台北的大學，他和另2名住在桃園的同學，想在學校附近合租房子，本月10日透過591租屋網看房，選中其中1間房子，並透過房東所留的LINE及電話連絡，電話有通沒人接，劉同學等人只能透過LINE和房東連絡。

房東「菲菲」指稱該房子另有人要租，但她比較中意劉同學等人，希望他們先行匯款押金2萬5000元，劉同學匯款後，相約本月13日現場看房，但3人北上後，房東卻以租客出差，以及她要照顧孩子等理由避不見面，劉同學等驚覺被騙，向桃園警方報案，並要求退款。房東允諾會退款，隨後卻退出LINE而失聯。

劉同學昨在台中市議員謝志忠、張玉嬿等陪同下召開記者會。謝志忠等人表示，他們向台中市警察局了解，發現6月至8月14日，警方接獲591租屋網的類似詐騙案多達12件，總金額20餘萬元，提醒民眾注意勿受騙。

謝志忠並質疑，591租屋網是知名的大型租屋平台，內部管理有很大問題，應好好管理，否則再有不肖業者藉此平台詐騙，591應負起責任。

警籲租屋者務必親自確認物件

台中市刑警大隊分隊長王佑升呼籲，民眾最好向有信用的大型房仲業者租屋，倘若房東為個人出租戶，務必親自確認物件內部情形，並於支付訂金前，簽立紙本合約，同時要求房東出示身分證件，以保障自身權益。

台中市議員謝志忠（右起）、林義偉、劉姓大二學生及張玉嬿等召開記者會，踢爆591租屋網「假租屋，真詐財」案件！（記者歐素美攝）

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