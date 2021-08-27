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    自由日日shoot》前海巡變身走私大咖 知法犯法害死154隻貓

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    2021/08/27 05:30

    〔記者黃佳琳、林嘉東、楊媛婷／綜合報導〕新北市籍「順發886」號漁船被查獲走私154隻品種貓來台，我方為免病毒入境，不得不依法銷毀。檢巡深入追查，發覺走私主嫌張芳溢曾任海巡署北部地區機動海巡隊三組隊員，因擁有查緝走私專業，離職後竟變身走私大咖，主導整起走私案，高雄地檢署認定他惡性重大，有逃亡、串供之虞，向法院聲押獲准。

    律師：法官應重判

    不少民眾得知張嫌曾是查緝幹員，明知走私活體被查獲須銷毀，仍為牟利「害死」貓咪，怒斥他實在可惡。和風聯合法律事務所律師蔡正傑表示，張芳溢曾任公職，肩負查緝走私任務，明知動物傳染病防治法第41條擅自輸入禁止輸入的檢疫物，處7年以下有期徒刑，仍走私154隻品種貓來台，法官可依他曾為執法人員仍違法走私，依其智識程度予以重判。

    農委會主委陳吉仲重申建議，走私動物刑罰應加重至7年以上，且對於沒有合法來源販售寵物，將直接開罰300萬元。

    「順」號本月14日出海後，即被我方鎖定，隔天在台南安平外海9浬處攔下，於船艙密室搜出154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名種貓。林姓船長供稱，以一天3千元代價，接受張芳溢（50歲）指示出海接運；林同時供出另一嫌郭閔豪（49歲），檢巡前往高雄鳳山某透天厝逮捕2人。

    收押 追查背後金主

    經追查，張嫌從寵物業者處接單後，郭嫌負責船艙改造工程，在密艙內裝設空調防止貓窒息，郭並出面與寵物業者洽談如何裝貓、送貓等細節；接著，張與中國售貓業者洽談，商討如何將貓隻走私來台，最後由林姓船長進行海上接運。

    但張、郭否認犯行，檢方根據2人對話紀錄，認定他們涉案不止1件，加上全案還有金主等共犯未到案，向法院聲押2人獲准，全案持續擴大偵辦。

    張芳溢服務海巡隊時就曾涉嫌侵吞貪污18箱私菸，遭起訴判刑，纏訟4年後幸運獲判無罪確定；沒想到2018年離職後，運用過去「專業知識」牟取不法利益。

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