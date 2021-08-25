最貪調查官盜毒案 連坐9高官35人受懲

調查局航業處基隆站前組長徐宿良。（資料照）

2021/08/25 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局航業處基隆站前組長徐宿良轉賣毒品案，現由桃園地院審理中；調查局上月將曾任航基站正、副主任的12名主管調離現職並移交監察院調查後，另再追加懲處23人，包括毒品防制處前處長汪仁成、副處長祝厚源等9名處長級高官均遭連坐處分，分別被記小過或申誡，創下調查局歷來懲處規模最大的紀錄。

創調查局最大懲處紀錄

此案源於航調處長林中輝去年2月上任後，察覺航調處積案如山，案件久久未有動作，要求下屬積極清案列管及報告偵辦進度，進而發現航基站丟失6.5公斤安毒證物竟被隱匿長達一年，林中輝立即呈報調查局本部，案移桃檢偵辦後，查出徐宿良多次盜賣毒品的駭人犯行。

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徐宿良犯行從2012年以來長達9年，法務部與調查局決定擴大追究這些年來的相關官員責任，繼第一波後，此次懲處對象聚焦於毒品防制處、航業調查處歷任主管等；汪仁成、祝厚源因督導不周，各被記小過1次；其他20人各被記1至2支申誡，1人書面警告。

9名被懲處的處長級高官僅汪仁成、廖榮旭在職，分別擔任局本部主任秘書室核稿委員、桃園市調查處長，其餘人已退休；前副處長廖榮旭遭記1次申誡，其他被記1次申誡者還有航業處前處長顧取隆、陳國璋、潘仲隆、彭家慶等人。

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