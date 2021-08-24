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    南寮晨運遭6犬包圍 7旬婦摔倒撞頭亡

    從監視器畫面可發現王姓婦人被狗追逐的情況。（記者蔡彰盛翻攝）

    從監視器畫面可發現王姓婦人被狗追逐的情況。（記者蔡彰盛翻攝）

    2021/08/24 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市75歲王姓婦人到南寮遊客中心散步晨運時，遭6條狗追逐（見圖，記者蔡彰盛翻攝），王婦情急下摔倒，頭部撞擊地面昏迷，送醫急救不治。檢察官指示警方，追查肇事犬隻身上有無晶片，若有人飼養，狗主人可能涉及過失致死刑責。

    21日清晨7點，有民眾經過南寮遊客中心，發現狗隻狂吠，有位婦人躺在地上，雖有呼吸聲，但神智不清，呈現昏迷狀態，於是通報119。

    婦人被緊急送醫，到院前呼吸心跳停止，急救後恢復心跳呼吸，經緊急開顱手術清除血塊，當晚仍因急性硬腦膜下出血不治。

    警方調閱監視器，發現王姓婦人散步時遭6隻狗追逐，王婦因此摔倒頭部撞擊地面，致傷重不治。

    家屬表示，王婦原本都在港南育樂中心附近晨運，近3天才到南寮遊客中心，沒想到就遇上劫難。

    檢方相驗遺體時，指示警方追查肇事犬隻有無植入晶片，了解有沒有主人或是遊蕩犬，以追查飼主刑事責任。

    可大聲喝止嚇退、面向犬隻緩步遠離

    新竹市動物保護及防疫所所長楊家民表示，對婦人的不幸感到難過與遺憾。獲悉婦人遭犬隻包圍意外後，動保所22日上午亦在旅遊服務中心附近捕獲4隻遊蕩犬。

    動保所表示，部分民眾固定餵養南寮漁港犬隻，造成遊蕩犬聚集，動保所會持續巡捕具攻擊性犬隻。如果遇到狗狗因守護領域追逐人，建議可大聲喝止予以嚇退，並以面向犬隻方式緩步遠離。

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