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    首頁　>　社會

    和酒女性交易「非陪酒範疇」法官認定侵害配偶權

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    2021/08/22 05:30

    辯消費關係無效 判與女共賠50萬

    〔記者張瑞楨／台中報導〕一名蕭姓男子上酒店認識陪酒女子「阿香」，兩人性交2次，阿香的林姓丈夫提告蕭男侵害配偶權；蕭男辯稱，和阿香只有性交易的「消費關係」，且林男未反對妻子從事陪酒，應符合「許諾之阻卻違法」，也就是丈夫既同意妻子陪酒，自然未侵害配偶權。台中高分院法官則認為，性交超出陪酒的工作內容，且蕭男與酒女還進一步交往，判決兩人連帶賠償50萬元確定。

    已婚的蕭男去年上酒店消費，結識阿香，兩人發生關係。林男與阿香結婚5年，去年他在妻子手機內發現她與蕭男的合照，兩人有親密的合照行為，此外，兩人也利用Line調情，對話並有「說你會娶我」、「我會娶妳」等語；林男提告要求兩人賠償90萬元，

    人夫知妻陪酒？ 阻卻違法被打臉

    一審認定蕭男與阿香侵害配偶權，判決兩人連帶賠償50萬元。蕭男上訴二審，出庭時不否認與阿香性交2次，但強調是去特種營業場所酒店時，認識陪酒的阿香，兩人只有消費關係（性交易）。蕭男表示，林男知道且不反對阿香靠陪酒賺錢，林男既許諾妻子陪酒，等同「阻卻違法」，已自行放棄法律保障的權益，比如丈夫同意妻子賣淫，就不能向嫖客主張配偶權遭侵害。林男證稱不知道妻子從事陪酒。

    台中高分院法官認為，蕭男未證明林男知情且許諾，且縱使知道且同意阿香陪酒，但她與男客性交「非陪酒工作內容之範疇」，加上阿香與蕭男有親密合照，宛如情侶，認定蕭男辯詞不足採信，駁回上訴確定。

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