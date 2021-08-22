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    首頁　>　社會

    性交易是否侵害配偶權 實務無定論

    性交易對侵害配偶權而言，並非法定的保護傘，性交易的一方知道對方有家室卻仍成交，不論是買春或賣春者，都可能要負起侵害對方配偶權的民事責任。（資料照，圖中人物非新聞當事人）

    性交易對侵害配偶權而言，並非法定的保護傘，性交易的一方知道對方有家室卻仍成交，不論是買春或賣春者，都可能要負起侵害對方配偶權的民事責任。（資料照，圖中人物非新聞當事人）

    2021/08/22 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕男女性交易，其中一方或雙方已婚，有無涉及侵害配偶權的民事責任？律師廖芳萱認為有可能，尤其是「一試成主顧」的熟客，因性交易次數多，就容易被法官認定侵權。一位民事庭法官表示，性交易是否可免除侵害配偶權的賠償責任，司法實務尚無定論，是一個值得探討的議題。

    民事法官說，民法對於侵權行為雖設有免責要件，但性交易對侵害配偶權而言，並非法定的保護傘，性交易的一方知道對方有家室仍成交，還是有可能要負起侵害對方配偶人格權的民事責任。

    只交易一次 判賠機率低

    法官解釋，有一種民事免責事由為「執行職務的正當理由」，例如醫師為了醫療而在病人身上開刀，屬執行職務行為，就不構成侵害身體權。套用到性交易案，若法官認為對性工作者而言，性交易只是業務上的行為，不帶有私人感情，有機會爭取到未侵權而免賠，至於酒店小姐是否適用，須視法官解讀個案情況。

    廖芳萱認為，性交易雙方若不知對方已婚，就沒有侵害配偶權的問題；如果知道對方已婚，但只交易一次，且事後沒有情感連絡，可責性較低；但若成為熟客、老主顧，交易次數頻繁，有可能被認定侵權；若發展出肉體外的感情交往關係，被認定侵害配偶權的判賠機率很高。

    發展肉體外感情 判賠機率高

    不過廖芳萱另認為，性交易雙方都是自願，配偶抓包後，理應對出軌者求償，而非向配偶的性交易對象索賠，才符合法律感情。

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