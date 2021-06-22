7車揪團飆車跑山 「藤原豆腐店」豐田跑車撞爆

紅色豐田的車主卡在駕駛座內，待消防救護人員救援才脫困。（記者邱書 昱翻攝）

2021/06/22 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕全國疫情進入三級警戒後，限制非必要活動，各地公路人車都少了很多，25歲許姓男子卻駕駛前身是「動漫頭文字D」主角經典名車的紅色豐田86跑車，前天凌晨在新北市三峽區台7乙線疑與多名車友「飆車跑山」，逆向超車時與對向24歲、無照駕駛的劉男黑色轎車高速對撞，許男左大腿骨折、劉男左手骨折。警方事後調閱後方車輛行車紀錄器，研判許男上山時速竟高達105公里。

逆向超車 疑時速破百對撞無照男

三峽警分局交通組長林泰亨表示，許男駕駛的豐田86跑車與另外6輛轎車先後上山飆速，7車應屬同一個車隊，沿途有任意跨越雙黃線、未保持安全車距等危險駕駛行為，許男等車友已涉及危險駕駛的公共危險罪，警方陸續通知駕駛人到案說明，而劉男無照開車夜遊也將開單告發。至於車友揪團「飆車跑山」是否違反防疫規定？新北衛生局說，會再調閱沿線監視器追查，如違反規定會開罰。

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三峽警分局指出，許男駕駛車身印有「藤原豆腐店」的豐田86跑車行經台7乙線，當時豐田86前方是39歲陳男駕駛的轎車，後方是45歲謝男的轎車，3車在同一車道，於5.3公里處，豐田86突然違規跨越雙黃線超車，與對向、下山的劉男黑色轎車對撞，撞擊力道猛烈，2車都嚴重毀損，許男、劉男都受困於駕駛座，經消防人員搶救才脫困送醫；而謝男、陳男的車也受波及，所幸2人都沒受傷，僅車輛受損。

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