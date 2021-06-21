自由日日shoot》不甩疫情 外送傳播妹開毒趴 不肖業者加碼搞仙人跳

少年被友人約開毒趴，在新北市三重沃客商旅疑遭仙人跳。（記者徐聖倫翻攝）

2021/06/21 05:30

〔記者徐聖倫、闕敬倫／新北報導〕武漢肺炎肆虐，全國進入三級警戒，酒店等休閒娛樂場所暫停營業，卻有不肖八大業者無視疫情，外送「傳播妹」開毒趴，甚至加碼搞起「仙人跳」！

少年被約到商旅 友人開溜 2煞上門

一名十七歲少年被友人約到新北市三重區「沃客商旅」開毒趴，還叫一名傳播妹助興，未料結束時，友人佯稱要去領錢，卻再也沒回來，之後兩名大漢上門，把少年困在旅館，威脅不給錢就斷手腳，最後付了一萬兩千八百元才放人，少年獲救後直呼遭到「仙人跳」！

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少年被威脅斷手腳 付錢脫困

警方表示，疫情期間，室內群聚超過五人違反傳染病防治法，本案僅三人並不構成；但開毒趴已觸犯刑法毒品罪，另仙人跳部分觸犯刑法恐嚇取財、妨害自由等罪嫌。旅館方面若知情未報，依法可函請新北市觀旅局裁處，將面臨最低十萬元、最高一百萬元罰鍰，屢罰不聽者則將勒令停業。

據了解，這名受害少年小碩（化名）早早就輟學外出工作，並進入八大行業，因此認識同圈子的友人阿傑（化名）。小碩與阿傑年紀相差不大，頗有話聊，很快就變得熟稔。五月北台灣疫情升溫，全國都進入三級警戒，八大行業暫時停業。

小碩突然放無薪假，無聊之際，阿傑日前約小碩叫傳播妹到旅館開毒趴，阿傑還稱「我請客」，小碩、阿傑與傳播妹三人當天上午七時入住三重區成功路的「沃客商旅」，三人在裡頭喝毒咖啡、玩樂。下午二時許，三人準備離去，阿傑向小碩稱要外出領錢，卻有去無回。

小碩苦等一個鐘頭，傳播妹眼見小碩聯絡不上阿傑，且小碩又沒錢，遂叫來帶著棍棒、刀械的兩名壯漢，對小碩稱所有花費七千八百元，現在等了一個鐘頭，漲價到一萬兩千八百元，不還錢就斷手腳，小碩只好打電話向公司求助。

公司接到求救來電，聽聞小碩開毒趴還沒錢，本不想理會，但想到有可能被傷害，還是帶錢到三重救人，最終繳交一萬兩千八百元後將人帶回。

小碩事後詢問知情人士，才知道叫傳播妹是開始就收錢，而不是結束後結帳，加上阿傑仍失聯，才懷疑傳播公司可能與阿傑一起設計他，應該是被「仙人跳」了。

記者昨去電沃客商旅，業者表示，若人員獲知房客疑在房內用毒開趴，會入內提醒客人，並通報相關單位前來處理；至於發生房客在房內開毒趴的情況，業者表示不知情。

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