灌醉女助理性侵 蔡豪又要坐牢了

表格

2021/06/18 05:30

女助理隱忍2年報案

〔記者張文川／台北報導〕63歲前立法委員蔡豪，5年前趁某顧問公司女助理酒醉時對她猥褻和性侵，被害人事後去醫院掛急診，蔡豪又將她拉出醫院，載往摩鐵上下其手。女助理隱忍2年後報案，法院認定蔡豪犯行明確，且犯後狡辯態度不佳、顯無悔悟，一、二審均依乘機性交、強制猥褻2罪判刑4年10月，最高法院昨駁回上訴定讞，蔡豪須入獄，法院已通知檢方啟動防逃。

急診還被拉去猥褻

判決指出，被害女子於2018年提告，指2016年3月應徵進入顧問公司工作，同年7月間，她支援至蔡的辦公室接待賓客，客人離去後，蔡豪拿出威士忌酒慫恿她試喝，「若沒喝醉如何變大方？」她不便拒絕，喝下後不勝酒力昏睡。

請繼續往下閱讀...

女助理控訴，蔡趁機撫摸她身體、親嘴後性侵，事後放她返家，以利準備隔天的出差。她因喝酒起疹就醫掛急診，告知蔡豪要取消出差，蔡卻趕到醫院將她拉出，載往汽車旅館，要求共浴遭拒後，對她猥褻。

被害女子當天即向公司秘書透露遭性侵，表示欲辭職；此後隱忍2年，由於多次尋求心理諮商仍走不出陰影，決定報警。

蔡豪辯稱，當天對方臨時來電，說去就醫沒帶錢，請他協助，他到醫院等對方打完點滴，同搭計程車離院；對方又說想投宿高鐵附近旅館，他才陪同前去，只停留1小時，待對方睡著就走了。

法官批蔡豪狡辯

一審橋頭地院認為，被害女子陳述前後一致，不採信蔡的辯詞，認定他侵害性自主權，犯後飾詞否認、推卸刑責，態度不佳，顯無悔悟之心，依乘機性交罪判刑4年、強制猥褻罪判刑1年4月，合併判刑4年10月；二審高雄高分院維持原判。

蔡豪還有官司未了

蔡豪上訴，最高法院認定，事發後被害人立即向女同事、友人說出遭性侵過程，有LINE對話為證，也有就醫診斷紀錄、長期心理諮商摘要報告，認定蔡的犯行明確，二審認事用法無違誤，量刑適當。蔡豪曾因賄選入獄，2015年假釋。

蔡豪目前還有司法案件訴訟中，10年前他被控受託處理讓售3筆土地抵押權，涉與人偽造債務人公司開立的本票，向法院聲請拍賣，一審依偽造有價證券罪將蔡判刑4年半，二審高雄高分院加重改判4年8月，案由三審審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法