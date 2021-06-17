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    賭命 中壢68人擠成沙丁魚

    時值全國防疫三級警戒期間，桃園市中壢警方破獲職業賭場，10坪大的賭桌群聚68人。（記者李容萍翻攝）

    時值全國防疫三級警戒期間，桃園市中壢警方破獲職業賭場，10坪大的賭桌群聚68人。（記者李容萍翻攝）

    2021/06/17 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警方查獲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒以來，最大宗違規群聚案！中壢警分局昨凌晨在龍岡路一棟大樓破獲職業賭場，屋內約十坪大空間，竟如沙丁魚般聚集了六十八人，除查扣現金賭資一百六十六萬九千多元及依賭博、社會秩序維護法送辦外，也函請衛生局裁罰近五百萬元。

    三級警戒來 最大宗違規群聚

    據了解，針對一干人嚴重違反防疫期間禁止群聚規定，估計相關單位依情節輕重，對李姓負責人、房東各開罰三十萬元，每位賭客罰款六萬元，總罰金為四百五十六萬元。

    警方調查，大樓張姓屋主（六十六歲）曾兩度被警方查獲開設職業賭場，這回在二至四樓加裝電梯感應器、監視器，更在大門後方用四根鐵條加強結構，在三樓賭場和二樓住家間開闢室內安全梯通道以利脫逃。

    中壢警方攻堅前向消防隊商借油壓電動開門器、電動圓盤切割器、三用敲棒等破壞器材助攻，不到十分鐘就完成破門，賭客來不及脫逃。

    警方調查，該賭場以天九牌為賭具，賭場李姓負責人（五十三歲）流竄營賭，在疫情期間挑上這棟閒置大樓，以簡訊扣客和提供載客服務；現場房間僅約十坪，為免人多嘈雜，還特意加裝兩道鐵門及氣密窗，到案賭客最高齡為八十一歲、最小二十歲，多數人供稱這段期間「快悶壞了」，才會來賭兩把。

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