婦怒壓無罩男報警 妨害自由反被逮

路見無罩人該怎麼做

2021/06/16 05:30

警依現行犯將婦帶走

〔記者王捷／台南報導〕檢舉「無罩」民眾勿超過紅線！台南市蔡姓男子外出倒垃圾沒戴口罩，張姓婦人除向倒垃圾民眾指責蔡是「防疫破口」，見蔡男想離開，還一把抓住對方壓在牆邊，一直等到警方抵達，未料警察一來局勢逆轉，蔡當場控告張婦妨害自由，警方也認定張婦是現行犯，將她帶回查辦。律師洪銘憲說，張婦此舉涉嫌強制罪，恐遭起訴，提醒民眾熱心不能太過頭，以免反害自己。

律師︰張婦涉強制罪

警方也提醒，見到民眾在室外沒戴好口罩，可以勸說、蒐證或通報檢舉，但不要任意動手，以免觸法或侵犯他人權益，也不要口出惡言或髒話，否則也可能挨告。

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警︰蒐證檢舉勿動手

60歲張婦前晚在台南市中西區西賢街巷口，與鄰居聊天等垃圾車，發覺40多歲蔡男沒戴口罩，她指著蔡男喊「疫情這麼嚴重，還有人沒戴口罩」，引來其他人側目；接著張婦走到蔡面前要求把口罩戴起來，蔡疑裝作沒聽到，張婦氣斥蔡是「防疫破口」，大喊要旁人報警，蔡見勢欲回家拿口罩，但張婦拉蔡男衣服不讓他離開。

蔡激動告知張婦，身上沒帶口罩，警告張婦不要再拉他，張婦反而將蔡壓在牆壁上，大喊要其他人報案。警方抵達見蔡男被張婦壓制，警員要蔡戴起口罩，蔡稱真的沒帶在身上，想回家拿被張婦壓住，要告她強制罪。

警員給蔡男口罩，告知會函請衛生局對他裁罰；至於張婦，警方除受理蔡男報案，也依強制罪現行犯逮捕帶回處理。

沒戴口罩違行政法規定

洪銘憲說，張婦的行為涉刑法強制罪，沒有阻卻違法問題，因為室外沒戴口罩違反傳染病防治法，這是行政法規定，與人人都可以逮捕的刑事現行犯不同。

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