為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金

    詐騙集團甜言蜜語騙錢，鄧女將詐騙集團盜用的假帳號照片PO在自己臉書，呼籲民眾不要上當受騙。（記者吳昇儒翻攝）

    詐騙集團甜言蜜語騙錢，鄧女將詐騙集團盜用的假帳號照片PO在自己臉書，呼籲民眾不要上當受騙。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/06/15 05:30

    現身說法 揭露詐騙手法

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市年近七十歲的鄧姓單身女子，於短短三個月內，先被假檢察官來電老梗騙走八十二萬元，心情低落的鄧女此時又遇到臉書「網路愛人」，陸續被騙走百餘萬元，鄧女事後覺醒報警，雖然自己的養老金已追不回，仍希望藉由自身的慘痛教訓，呼籲民眾千萬別上當。

    鄧女表示，獨自居住在汐止某社區，鮮少看有關詐騙案件的新聞，去年十二月中旬，突然接到自稱台中地檢署檢察官來電，對方說她涉及刑事案件，不法所得超過一百萬元，若先交付八十二萬元當作保證金，就不用被羈押。

    她嚇到慌了，掉入詐騙集團成員陷阱，被假書記官取走八十二萬元積蓄，後來越想越不對，打電話給擔任警職的親戚詢問，才得知遇到老套的詐騙手法，雖然已報案，但錢已追不回。

    帥哥加臉書 哄騙榨老本

    鄧女心情非常低落，直至今年二月初，發現有名帥氣的亞裔男子透過臉書加自己好友，後來為溝通方便，兩人互加可直接翻譯的聊天軟體「微信」，相談甚歡，對方每天噓寒問暖，還說老婆出軌外遇，決定要和妻子離婚，與她交往。

    隔了幾個月，該名男子佯稱在做醫療器材生意，飛往新加坡購買器材，發現攜帶的資金少算五萬元生活費，需要幫忙；鄧女心想金額不多，便透過銀行匯款給他。

    網友私訊警告 戳破騙局

    未料男子食髓知味，常用其他名目向鄧女討錢，直到鄧女收到多名網友私訊警告，才揭穿男子的真面目，這一波賠上了百餘萬退休金。

    鄧女表示，兩次遇詐幾乎把她兩百多萬的養老金榨乾，有時真的想要輕生，但希望現身說法，讓更多人知道詐騙手法有多恐怖。

    兩次遇詐騙走兩百多萬

    刑事局打詐中心執行秘書張文源指出，司法及警察單位不會直接要求民眾匯款或交付現金，也不會要民眾交出存簿等資料，若遇到這種狀況，民眾應撥打一一○，請警方逮捕取款車手。

    另外，遇到網路感情詐騙，也不要匯出、交付任何款項，尤其匯到國外或外國人帳戶，通常都是詐騙集團的人頭帳戶，民眾可撥打一六五反詐騙電話諮詢，切莫依對方指示行事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女
    2021/06/15 05:30

    網戀詐騙 盜帥哥照專釣單身女
    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導
    2021/06/15 05:30

    別怪被害人 遇詐鬱卒需開導

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    社會今日熱門
    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了
    2021/06/14 07:49

    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂
    2021/06/14 08:49

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警
    2021/06/14 09:19

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田
    2021/06/14 09:25

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播