詐團假檢騙完再撒情網 榨光大齡女養老金

詐騙集團甜言蜜語騙錢，鄧女將詐騙集團盜用的假帳號照片PO在自己臉書，呼籲民眾不要上當受騙。（記者吳昇儒翻攝）

2021/06/15 05:30

現身說法 揭露詐騙手法

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市年近七十歲的鄧姓單身女子，於短短三個月內，先被假檢察官來電老梗騙走八十二萬元，心情低落的鄧女此時又遇到臉書「網路愛人」，陸續被騙走百餘萬元，鄧女事後覺醒報警，雖然自己的養老金已追不回，仍希望藉由自身的慘痛教訓，呼籲民眾千萬別上當。

鄧女表示，獨自居住在汐止某社區，鮮少看有關詐騙案件的新聞，去年十二月中旬，突然接到自稱台中地檢署檢察官來電，對方說她涉及刑事案件，不法所得超過一百萬元，若先交付八十二萬元當作保證金，就不用被羈押。

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她嚇到慌了，掉入詐騙集團成員陷阱，被假書記官取走八十二萬元積蓄，後來越想越不對，打電話給擔任警職的親戚詢問，才得知遇到老套的詐騙手法，雖然已報案，但錢已追不回。

帥哥加臉書 哄騙榨老本

鄧女心情非常低落，直至今年二月初，發現有名帥氣的亞裔男子透過臉書加自己好友，後來為溝通方便，兩人互加可直接翻譯的聊天軟體「微信」，相談甚歡，對方每天噓寒問暖，還說老婆出軌外遇，決定要和妻子離婚，與她交往。

隔了幾個月，該名男子佯稱在做醫療器材生意，飛往新加坡購買器材，發現攜帶的資金少算五萬元生活費，需要幫忙；鄧女心想金額不多，便透過銀行匯款給他。

網友私訊警告 戳破騙局

未料男子食髓知味，常用其他名目向鄧女討錢，直到鄧女收到多名網友私訊警告，才揭穿男子的真面目，這一波賠上了百餘萬退休金。

鄧女表示，兩次遇詐幾乎把她兩百多萬的養老金榨乾，有時真的想要輕生，但希望現身說法，讓更多人知道詐騙手法有多恐怖。

兩次遇詐騙走兩百多萬

刑事局打詐中心執行秘書張文源指出，司法及警察單位不會直接要求民眾匯款或交付現金，也不會要民眾交出存簿等資料，若遇到這種狀況，民眾應撥打一一○，請警方逮捕取款車手。

另外，遇到網路感情詐騙，也不要匯出、交付任何款項，尤其匯到國外或外國人帳戶，通常都是詐騙集團的人頭帳戶，民眾可撥打一六五反詐騙電話諮詢，切莫依對方指示行事。

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