自由日日shoot》5月假投資交友詐3億／詐騙趁亂暴增 警將嚴厲掃蕩

2021年4、5月詐騙手法數據

2021/06/14 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎疫情升溫，詐騙集團卻沒停歇，反而變本加厲，把「宅在家」的民眾當作肥羊來宰。刑事局統計，五月全台各類詐騙案比四月增加四五五件，其中光是假投資交友，就被騙走近三億元；刑事局強調，疫情期間不容許有犯罪空窗期，警方將對詐團進行嚴厲掃蕩。

據了解，疫情期間，警方各項掃蕩、緝毒、打詐行動幾乎停擺，其中打詐最有成效的逮捕取款車手及掃蕩水房機房等手段，這段期間均暫停；詐團更加肆無忌憚，各類詐騙案激增。

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解除分期 短短一週三二二件

刑事局統計，五月與四月相比，各類詐案增加四五五件，其中「解除分期」及「假投資交友」詐騙，更是增加近兩成件數，至六月仍未止歇，從五月三十一日至六月六日、短短一週內，解除分期就有三二二件，假投資交友更高達四八二件。

其中假投資交友，合計遭詐損失達兩億九三四四萬元；此外，「猜猜我是誰」詐騙，雖該週僅一百件，但每件被騙金額都很高，合計竟達一億八一○八萬元，平均每件被騙走一八一萬元。

不過，全台進入三級防疫警戒後，高檢署上月曾指示，除具時效性、緊急性或必要性案件，要求各地檢署「暫緩開庭及到案執行」，以確保安全防疫。為此，刑事局已多次和各縣市警局刑大開會，討論這段期間警方面臨的治安情況，將向高檢署研商如何有效打擊犯罪。

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