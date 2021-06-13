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    首頁　>　社會

    因疫失業 沒錢養稚兒／美少婦瞞夫做S

    28歲曾姓女子（左圖）疫情期間接客賣淫，警方在「行動茶車」上扣到近百枚保險套（右圖）。（記者黃佳琳翻攝）

    28歲曾姓女子（左圖）疫情期間接客賣淫，警方在「行動茶車」上扣到近百枚保險套（右圖）。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/06/13 05:30

    夫打零工月入僅1萬

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警方全力查察色情交易防堵疫情破口，查獲2名境遇相似、令人憐憫的人妻，其中外型姣好的28歲曾女，聲淚俱下地說，疫情爆發後店面就停業，丈夫打零工一個月才賺1萬元，為了養活8月大孩子，她只好瞞著家人冒險下海；另位31歲王女也因自營的飲料店歇業，為了養一家老小，不得不當應召女子。

    小孩只有8個月大

    高雄市刑警大隊指出，近日發現有色情業者在網頁上張貼性交易做Ｓ訊息，供不特定人士瀏覽，並留下LINE的聯絡資訊及援交相關事項，員警喬裝嫖客約出曾姓女子，順利在高市鳳山區一家旅館將她逮捕。

    另一批員警埋伏在旅館外，同步逮捕黃姓馬伕（53歲），並在車上找到保險套94個、潤滑劑等。讓員警吃驚的是，車上除了黃男，還有另名王姓女子（31歲），當員警進一步追查她的身分，才知道王女是在車上待命的應召妹，只要有客人CALL，她可立即上工，形同「行動茶車」。

    警方指出，曾女外型姣好，每次性交易收費5千元，王女年紀稍大屬輕熟女，每次性交易收4千元。除了曾女哭訴她的家境情況外，王女被逮後也說，自己上個月因疫情關係飲料店歇業，沒工作又沒錢，為了要養6歲兒子及照顧中風母親，只好下海賺錢；她表示已接過10位男客，但馬伕說她只接了6名客人，沒賺到什麼錢。

    由於曾女、王女與多名男客性交易，恐造成防疫破口，3人訊後均被依違反傳染病防治法移請衛生局裁罰；黃姓馬伕另依妨害風化罪移送檢方偵辦。

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