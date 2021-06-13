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    首頁　>　社會

    無視疫情重熱區 5坪擠17人／父母帶8歲女兒聚賭

    北警新莊分局昨凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內共17人，近39萬賭資、抽頭金，赫見一名8歲女童（橘色衣服上方）被父母帶到賭場。（記者吳仁捷翻攝）

    北警新莊分局昨凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內共17人，近39萬賭資、抽頭金，赫見一名8歲女童（橘色衣服上方）被父母帶到賭場。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/13 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕隱身新北市新莊區一家洗車場二樓夾層的推筒子賭場，無視疫情嚴重照樣開賭，新莊警分局獲報前往取締，赫見不到5坪的空間內，擠滿蔡姓負責人與賭客等高達17人，還有一對賭性堅強的父母，竟帶著就讀小二的8歲女兒來賭，令警方看了直搖頭。警方除分別依賭博罪及社會秩序維護法將一干人送辦外，也以違規群聚移請衛生局裁罰，以每人裁罰6萬元計算，眾人至少被罰102萬元。

    藏新莊洗車場二樓

    警方調查，19歲蔡男向經營洗車場的親戚租借二樓夾層，開賭場牟利，找來21歲賴男、32歲李男，分別負責打雜與把風監看監視器，經營超過一週；每天洗車場打烊後，晚間賭客由小門進出，打電話說出暗號「洗車」，把風者就會開門。疫情雖嚴峻，賭客仍絡繹不絕。

    群聚至少罰102萬

    警方獲報，昨凌晨1時由偵查隊長林子翔、中港派出所所長張謝佛及丹鳳派出所員警埋伏3小時，趁把風者開門讓賭客進入的機會衝上樓，發覺狹小空間裡，賭桌四周擠滿了人，桌上擺滿賭金，還有人沒戴口罩大聲吆喝，排不上賭桌的賭客，則在旁休息看電視。

    警方看得心驚肉跳，訓斥眾人：「不怕製造感染源嗎？」清查身分時，發覺39歲洪女帶著國小二年級的女童到場，她辯稱是陪40歲丈夫蔡男來喝酒，不過警方懷疑蔡男夫妻在等待第二輪上場，當時是在一旁喝酒等待。

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金，赫見一名8歲女童被母親帶到賭場；圖為賭桌上賭資、賭具。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局今天凌晨查獲藏身洗車場二樓的推筒子賭場，逮獲賭老闆在內17人，近39萬賭資、抽頭金，赫見一名8歲女童被母親帶到賭場；圖為賭桌上賭資、賭具。（記者吳仁捷翻攝）

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