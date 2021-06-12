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    美容名店揪團無「罩」歡唱 罰60萬還要斷水電

    高雄市七賢一路一棟大樓內的美容名店老闆停業揪友歡唱，一晚噴掉60萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄市七賢一路一棟大樓內的美容名店老闆停業揪友歡唱，一晚噴掉60萬元。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/06/12 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎本土疫情爆發，全台進入三級警戒，高雄市警方昨在一間美容名店包廂，查獲十名男女群聚歡唱，其中六男一女都沒戴口罩，警方依違反傳染病防治法舉發，以每人至少六萬元，一場聚會就噴掉六十萬元；卅八歲楊姓負責人眼看連累友人，竟霸氣喊：「全部的費用我來處理，我全出！」

    警方指出，新興分局中正三路派出所昨凌晨執行停業場所稽查勤務，發現新興區七賢一路上某大樓美容店深夜仍有多名男女出入，員警在旁守候埋伏，凌晨一時卅分左右店內傳出音樂聲，員警入內臨檢，發現在店內特別裝潢的一間有聲光設備的包廂內，有六男四女在飲酒唱歌。

    楊姓負責人供稱，因疫情停業才找朋友來喝酒聚餐唱歌，沒對外經營。但包廂內聚集十人，警方當場依違反傳染病防治法予以舉發，每人至少都得吃上六萬元以上罰單，一場聚會最少得付出六十萬元；另該址屬於應停業場所，涉有違規營業情事，警方也蒐證函報衛生局認定、裁處斷水斷電處分。

    當警方告知在場眾人將依傳染病防治法舉發，有對夫妻稱，他們才剛進來十分鐘，輕聲問警方說：「可不可以罰輕一點？」得知每人最少罰六萬元時，心疼得哀哀叫。

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