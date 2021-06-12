趁疫租農地濫倒 東港溪畔堆150噸

環保局人員清查廢棄物。（屏東縣環保局提供）

2021/06/12 05:30

巡守隊察覺異狀 急通報

〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎本土疫情未見明顯趨緩，中央與地方政府正忙於抗疫大作戰之際，南部廢棄物濫倒集團疑趁此時機，相中屏東縣竹田鄉東港溪旁一處高灘地，承租後一車車運來偷倒，累積迄今高達一百五十噸，從空拍圖來看令人怵目驚心。

雖然政府機關忙於抗疫，但屏東民間環境守望相助巡守隊近來發覺情況不對，向環保局通報可疑車輛在該處連續濫倒廢棄物，經環保局和警方人員蒐證埋伏，本月十日前往取締，在現場逮捕四十五歲方姓男子等五人，查扣大貨車及挖土機，將一干嫌犯移送法辦。

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會同官方逮到濫倒5人

環保局與警方調查，方男是從怪手司機起家，因被人找去開怪手整理工地和廢棄物，發覺偷倒廢棄物有暴利可圖，竟自組濫倒集團，相中人煙較少的竹田鄉該處高灘地做為偷倒地點，非法收取廢棄物後，利用夜間或適合時段、以化整為零方式載來，隨意傾倒就走。

警方及環保人員發現，現場堆置大量裝潢木板、廢樹枝、布袋蓮及椰子殼等廢棄物。

方男供稱，他是在上個月承租了三公頃私有農地，以每車次三千元的費用收受廢棄物；經環保局初步清查，現場粗估有一百五十噸、四十五車次的廢棄物。

每次僅兩車進入防洩跡

環保人員與警方將貨車司機、隨行人員及在現場開怪手的方嫌等五人帶回。偵辦發覺，該處位在東港溪旁，人煙稀少，業者採化整為零方式，每次僅兩輛貨車進入，減少外界注意力，所幸巡守隊眼尖察覺有異，跟監後果然發覺偷倒犯行。

環保局表示，方嫌沒有向環保機關申領廢棄物清除處理許可證，不具備廢棄物再利用檢核資格，卻稱可收受廢木材進行處理「再利用」，意圖魚目混珠；五名現行犯移送屏東地檢署後，檢方考慮疫情，分別諭令三至五萬元不等交保。

主嫌可判5年罰1.5千萬

環保局指出，方嫌非法收取廢棄物後，牟取不當得利再棄置的行為，已違反廢棄物清理法，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬以下罰金。目前這批廢棄物屬刑案證物，將待檢方指示清除。

環保局當場逮到載運廢棄物的司機等５人。（屏東縣環保局提供）

屏東縣竹田鄉東港溪畔遭人棄置150噸廢棄物。（屏東縣環保局提供）

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