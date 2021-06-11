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    首頁　>　社會

    夫妻自中國學煉毒 代價33年刑 近億贓款沒收

    黃姓夫妻倆親自駕駛瑪莎拉蒂Ghibli轎車，與藥腳到高速公路休息站交易，借以逃避治安單位之查緝。（翻攝自官網）

    黃姓夫妻倆親自駕駛瑪莎拉蒂Ghibli轎車，與藥腳到高速公路休息站交易，借以逃避治安單位之查緝。（翻攝自官網）

    2021/06/11 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄男子黃偉凱、紀怡慧夫婦在高雄仁武區的別墅製造二級毒品甲基安非他命，辦案人員起獲成品和半成品共82公斤，並查扣鉅額贓款。橋頭地院審結，依違反毒品危害防制條例等罪，重判黃男23年8月、紀婦10年徒刑，並沒收9687萬元贓款，沒收金額之大，為修訂毒品危害防制條例以來首見。

    沒收鉅款 修訂條例後首見

    2019年新修訂的毒品危害防制條例規定，辦案單位查扣贓款，若嫌犯無法舉證金錢來源，縱使犯罪所得只有一部分，但有證據證明其餘贓款有可能是非法所得，一樣可以全部沒收。

    檢方指出，2013年12月間，黃偉凱和妻子紀怡慧陸續透過網際網路及其他途徑，自中國習得製造甲基安非他命的方法與秘訣，期間紀婦並依黃指示，將製程抄寫在筆記本上；兩人於2017年下旬分別聯繫藥商及藥房，陸續購入大量製造甲基安非他命的原料，在高雄等處製造毒品販售。

    2019年3月11日下午，辦案人員在黃姓夫婦高雄市住處等地搜索，起獲成品和半成品共82公斤，並查扣贓款9687萬，偵辦後依毒品危害條例起訴，檢察官並蒞庭要求沒收贓款。橋頭地院日前宣判，除重判黃姓夫婦，並沒收9687萬元贓款。

    瑪莎拉蒂運毒 逃過沒收

    此外，檢警查出黃姓夫婦涉嫌以600萬元的瑪莎拉蒂轎車運毒，也聲請法院沒收，但法官認為，該車不是專門用來運毒，判決駁回。

    警方查扣近億元贓款，是修訂毒品危害防制條例以來首見。（資料照）

    警方查扣近億元贓款，是修訂毒品危害防制條例以來首見。（資料照）

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