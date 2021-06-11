女醫詐健保翻船 醫夫訴蒙羞 准離

醫師丈夫主張妻子曾因詐領健保費被緩起訴，讓他蒙羞，且兩人已無情愛互動，台南高分院最近判准離婚。（示意圖，資料照）

2021/06/11 05:30

醫生世家 杏林佳話

〔記者王俊忠／台南報導〕一對令人欣羨的醫師佳偶，1995年婚後生下長子，兒子也很上進，考取國內頂尖大學醫學系。豈料，醫師夫妻婚後3年即分居，迄今20餘年，期間丈夫對妻子提出兩次離婚訴訟都敗訴，第三度訴離時，丈夫主張妻子曾因詐領健保費被緩起訴，讓他蒙羞，且兩人已無情愛互動，台南高分院最近判准離婚。

夫兩度訴離 官司都輸了

醫師夫控訴，與妻子從1998年11月間就已分居，兩人未同住長達20多年，妻子也是醫師，竟在2011、2012年間偽造看診紀錄，詐領健保給付，被檢察官緩起訴確定，寫悔過書和支付120萬元給健保局（今健保署）、10萬元從事公益。

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這回主張妻詐健保 很丟臉

他主張，妻子的醜事被藥商業務、醫師同業與病患轉述，讓他甚感羞愧，更加深兩人婚姻裂痕；加上兩人早已無情愛可言，難再共營夫妻家庭生活。

醫師妻反駁主張，夫妻分居後，與兒子前後寄14封書信給丈夫，希望一家團圓、盼丈夫參加兒子各階段畢業典禮，並希望給優秀兒子完整的家庭。

她還稱被緩起訴到丈夫第三度提離婚訴訟已超過5年，不應以此為離婚事由等。

分居後 彼此官司不斷

台南高分院法官審理認為，醫師夫妻分居後，彼此歷經傷害、侵占、偽造文書、誣告、夫妻改用分別財產制、請求分配夫妻剩餘財產與男方兩度提告離婚的民、刑事案件，顯見雙方嫌隙相當大。

已無情分 夫如願離了

高分院並認為，女方詐領健保案是不名譽的犯行，確會造成男方精神痛苦，破壞婚姻生活的基礎；而女方所說前後寄許多信件給丈夫盼團圓，但從這些信件內容看來，並未對丈夫表達進一步的關心鼓勵或思慕之情，流於表面形式，難認女方有強烈維持婚姻的意願。

加上兩人已20餘年未同居、感情早就淡薄，雖然女方想挽回婚姻，但男方無重修舊好的意願；高分院認為兩人對這段婚姻家庭的破裂有相同責任，判准離婚。

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