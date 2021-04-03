涉勾串警方逃勞役// 翁茂鍾、官田退休副所長 收押

退休官田分駐所副所長楊博賢（左）曾獲南警好人好事代表，與時任警察局長陳子敬（右）合影。（翻攝楊博賢臉書）

2021/04/03 05:30

〔記者王捷／台南報導〕富商翁茂鍾被控在二○一二年涉與台南警方勾串製作不實社會勞動時數，翁與已退休的官田分駐所副所長楊博賢涉嫌公務員登載不實文書罪，且有串證的疑慮，台南地院昨天將兩人裁定羈押並且禁止接見、通信。

高檢署查出社勞作假

翁茂鍾與司法人員醜聞驚爆案外案，高檢署重新檢視翁與股市名嘴「古董張」張世傑炒作佳和股票案的卷宗，翁因炒股案被判刑一年，且獲准易服社會勞動，但二○一二年翁在台南麻豆警分局官田分駐所執行社勞時，短短九個月就把合計二一九六小時的社會勞動提前執行完畢，高檢署查出疑有社勞作假的弊端。

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翁沒到場 卻簽到執行

翁茂鍾被控涉嫌和楊姓退警同謀，明知某些執行時段，翁並未到場，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁得以提前將應執行時數執行完畢，涉犯公務員登載不實罪嫌重大。

台南地檢署一日傳訊翁茂鍾、翁的秘書、八名現職員警、五名退休員警、觀護佐理員等十六人後，時任官田所的徐、曾、駱姓員警、張姓退警各諭令具保十萬元，南檢已離職的林姓觀護佐理員則具保八萬元。

翁茂鍾與退警楊博賢則被羈押禁見。南檢說，社會勞動制度立意良善，卻遭翁等人扭曲濫用，虛偽作假，逃避刑罰制裁，檢方必從嚴從速偵辦，以維刑罰執行之公平性。

南院指出，翁、楊兩人涉犯刑法二一三條公務員登載不實文書罪，可處一年以上、七年以下的徒刑，因被告兩人對相關案情避重就輕，且與其他事證不符，又因其餘涉嫌人員不少，案情全貌尚待檢警釐清，被告有影響證人或共犯之可能，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，為了保全審判、執行順利，所以裁定羈押、禁見。

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