台鐵工程車 滑落邊坡肇禍// 太魯閣號花蓮出軌 50死162傷

車號775-TX號10.6噸吊貨車滑落清水隧道鐵道，導致太魯閣列車迎面撞上出軌，圖為吊貨車之前停於他處照片。（取自Google地圖）

2021/04/03 05:30

〔記者王峻祺、王錦義、花孟璟、游太郎、鄭瑋奇、楊媛婷、闕敬倫、吳仁捷、林欣漢、林敬倫／綜合報導〕清明連假首日，台鐵發生七十年以來死傷最慘重事故！四○八車次太魯閣號昨上午九點卅五分在花蓮縣秀林鄉清水隧道前，直接撞擊從上方明隧道工地滑落軌道的十．六噸吊貨車後出軌，車頭（第八車廂）左側被削掉，三至八節衝入卡在隧道內，嚴重扭曲變形，迄昨晚已知五十人死亡、一百六十二人輕重傷，死者多集中在第七、八節車廂，現場慘不忍睹，救援人員邊掉淚邊搜救，場面令人鼻酸。

車頭左側削掉 3至8節卡隧道

該列車昨上午七時十一分自樹林車站出發，原定九點卅九分抵花蓮車站，終站是台東。事發後，警方將吊貨車負責人兼司機李義祥帶回偵訊；李男的「義祥工業社」是明隧道工程的下游小包，他昨早八點十五分將車停在工地斜坡離去，車子滑落到鐵軌上竟渾然不知，列車駛來發現已煞車不及。

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台鐵表示，太魯閣號司機員袁淳修殉職，隨車機務員江沛峰也傷重不治。消防署動員五縣市消防局、加上國軍和海巡署人車，合計六三二人、一四三車及三架直升機參與搜救。

現場總指揮官、花蓮地檢署檢察長俞秀端說，至昨晚車廂已淨空，但仍有屍塊及半邊人身卡在列車車輪下方，因隧道內無法吊掛列車，無法確定是否還有一名或數名死者，將徹夜進行搜救；另有部份屍體殘缺，身分難辨。

行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍事發後趕赴花蓮，之後再赴醫院探視。昨天有不少是一家人到花東旅遊或回老家掃墓，未料遇劫甚至一家人均死傷，十分悲慘。

台鐵太魯閣號408車次（樹林往台東）昨日上午9點35分在花蓮清水隧道前，撞上從邊坡滑落的吊貨車後出軌，造成50人死亡、162人輕重傷慘劇。 （記者王峻祺攝）

太魯閣號事故現場空拍圖。（空勤總隊提供）

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