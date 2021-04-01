公審「偷拍狂」被打臉／只是拍違停 政大女「反被」告道歉了

政治大學(見圖，資料照)一名女學生懷疑自己被偷拍，日前上網公審另名男學生，指控對方「偷拍狂」、「噁心」等，但該男澄清自己只是拍路邊違停，並到派出所提告女學生妨害名譽，昨日女學生則上網貼文道歉。

2021/04/01 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學一名女學生懷疑自己被偷拍，日前上網公審另名男學生，指控對方「偷拍狂」、「噁心」等，但該男澄清自己只是拍路邊違停，並到派出所提告女學生妨害名譽，昨日女學生則上網貼文道歉；政大教授感慨，此為女性「被偷拍」的集體經驗與防備，但「網路公審」手段無助於解決問題，建議在安全的情況下，可當下出聲究責，社會也可省思不尊重路人隨意拍照的文化。

政大一名女學生三月二十九日在臉書有四萬二千名成員的「政大學生交流版」上，張貼一名男學生在路旁的背影照，撰文質疑該男涉嫌用手機偷拍，並留下「偷拍狂」、「噁心」等文字，導致該男在網路被罵翻；但是，該名男學生事後上網張貼去台北市文山分局指南派出所的報案單，向女學生提告妨害名譽，並澄清自己當時是在拍路邊違停車輛，網路輿論也瞬間翻轉，雙方當事人討論後，女學生昨天下午一點多在交流版上張貼道歉文，向男學生致歉。

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面對此事件，前行政院性別平等會委員、政大新聞系副教授方念萱感慨，此事是「必然發生的巧合」，首先女性在日常生活中高度警戒「被偷拍」，這已成集體經驗，且還不被理解、充滿驚恐，並被質疑跳入「受害者」框架等，盼社會各界在路邊拍照時，多問多尊重入鏡的路人，並譴責偷拍行徑。

但方念萱說，也不願男學生因誤解被「網路公審」，建議女性碰到疑似偷拍事件，在安全無虞的情況下，應當場出聲並究責；並感慨網路文化並未促成有效溝通，反而衍生「數位公審」，經網友炒作放火，若無後續發展，恐對無辜者留下難以扭轉的不良印象，因此類似事件要能快刀斬亂麻，也只能訴諸法律。

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