為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    氣男友結新歡／下藥昏睡 剪斷他命根子再沖掉

    黃男被「斷根」後送醫，其神壇前留著他沾滿血跡的拖鞋。（記者顏宏駿翻攝）

    黃男被「斷根」後送醫，其神壇前留著他沾滿血跡的拖鞋。（記者顏宏駿翻攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮四十歲馮姓越籍女子，不滿同居的五十二歲黃姓男友另結新歡，醋勁大發，前晚跟黃男大吵一架後，趁男友熟睡時，持利剪剪斷「命根子」，再丟到馬桶沖掉，行凶後，馮女平靜地走到附近派出所投案，黃男送醫急救，醫院發現他的命根子被剪斷五分之四，目測只剩一．五公分，「大鵰」難以恢復，馮女則依重傷害罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊認為沒有羈押必要，昨天諭知馮女限制出境出海，並責付給在台家屬。

    行凶後 她平靜自行投案

    吵架當晚，黃男吃了一碗「花雕雞」泡麵，麵中疑被下藥，黃男吃完後便昏睡，馮女趁機持利剪將黃男的命根子剪斷，黃男醒來起床尿尿，驚見自己的「大鵰」不見了，趕緊打一一九求救。

    馮女則平靜地走到附近的溪湖派出所投案，她向值班台員警說，「我要投案，我剪斷男友的雞雞」，警方趕往現場，只見黃男下體鮮血淋漓，痛苦萬分地走下來，坐上救護車擔架，被送往彰化基督教醫院急救。

    馮女向警方說，因為看不慣男友「太花心」，才會痛下殺手，願意接受法律制裁。

    斷根後剩1.5公分 恐難性行為

    彰基指出，黃男的生殖器被截斷，急性大出血，疼痛指數六分，送入開刀房手術後，以輸尿管輔助排尿，治療後目前正常吃喝，後續還要持續觀察。黃男的命根子被剪斷多達五分之四，目測只剩下一．五公分，雖還具有勃起功能，但長度不足，難以進行性行為，未來可能要進行整形並實施心理治療，最好的方式之一是裝置人工陰莖改善。

    馮女(中）昨天下午被依重傷罪函送。（記者顏宏駿翻攝）

    馮女(中）昨天下午被依重傷罪函送。（記者顏宏駿翻攝）

    馮女用畫面中同款式的利剪剪斷男友的命根子。（記者顏宏駿攝）

    馮女用畫面中同款式的利剪剪斷男友的命根子。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    法官2度履勘認流浪貓確實影響生活 罵鄰居婦獲判免刑
    2021/03/31 20:47

    法官2度履勘認流浪貓確實影響生活 罵鄰居婦獲判免刑

    父女騎乘機車被計程車攔腰撞飛 義大護理長伸援保命
    2021/03/31 07:19

    父女騎乘機車被計程車攔腰撞飛 義大護理長伸援保命

    沙灘車6次酒駕重判 求情竟說未婚難免小酌求免關
    2021/03/31 07:15

    沙灘車6次酒駕重判 求情竟說未婚難免小酌求免關

    揪內鬼》丟6.5公斤安毒 調查官家中起出5千萬現鈔
    2021/03/31 08:59

    揪內鬼》丟6.5公斤安毒 調查官家中起出5千萬現鈔 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播