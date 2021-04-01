氣男友結新歡／下藥昏睡 剪斷他命根子再沖掉

黃男被「斷根」後送醫，其神壇前留著他沾滿血跡的拖鞋。（記者顏宏駿翻攝）

2021/04/01 05:30

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮四十歲馮姓越籍女子，不滿同居的五十二歲黃姓男友另結新歡，醋勁大發，前晚跟黃男大吵一架後，趁男友熟睡時，持利剪剪斷「命根子」，再丟到馬桶沖掉，行凶後，馮女平靜地走到附近派出所投案，黃男送醫急救，醫院發現他的命根子被剪斷五分之四，目測只剩一．五公分，「大鵰」難以恢復，馮女則依重傷害罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢方複訊認為沒有羈押必要，昨天諭知馮女限制出境出海，並責付給在台家屬。

行凶後 她平靜自行投案

吵架當晚，黃男吃了一碗「花雕雞」泡麵，麵中疑被下藥，黃男吃完後便昏睡，馮女趁機持利剪將黃男的命根子剪斷，黃男醒來起床尿尿，驚見自己的「大鵰」不見了，趕緊打一一九求救。

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馮女則平靜地走到附近的溪湖派出所投案，她向值班台員警說，「我要投案，我剪斷男友的雞雞」，警方趕往現場，只見黃男下體鮮血淋漓，痛苦萬分地走下來，坐上救護車擔架，被送往彰化基督教醫院急救。

馮女向警方說，因為看不慣男友「太花心」，才會痛下殺手，願意接受法律制裁。

斷根後剩1.5公分 恐難性行為

彰基指出，黃男的生殖器被截斷，急性大出血，疼痛指數六分，送入開刀房手術後，以輸尿管輔助排尿，治療後目前正常吃喝，後續還要持續觀察。黃男的命根子被剪斷多達五分之四，目測只剩下一．五公分，雖還具有勃起功能，但長度不足，難以進行性行為，未來可能要進行整形並實施心理治療，最好的方式之一是裝置人工陰莖改善。

馮女(中）昨天下午被依重傷罪函送。（記者顏宏駿翻攝）

馮女用畫面中同款式的利剪剪斷男友的命根子。（記者顏宏駿攝）

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