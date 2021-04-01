報復醫師劈腿 貼文尺度逾法// 罵「披著白袍的狼」 護理師判賠

黃姓女護理師懷疑交往中的黃姓外科醫師劈腿，設臉書帳號發表多篇以「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」的貼文，新竹地院判黃女需賠償。（資料照）

2021/04/01 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕就算是報復渣男，也不能逾越法律的界線！黃姓女護理師懷疑交往中的黃姓醫師劈腿，憤而用黃男另名女友英文姓名另設臉書帳號，展開一連串毀譽報復行為，發表多篇以「渣男」、「披著白袍的狼」、「多劈」等用語影射黃男欺騙多名女子感情的貼文，男醫師因此提告求償；新竹地院判黃女需賠償十萬元，並需在臉書張貼道歉聲明三天。

新竹黃姓醫師指控，與黃女透過交友軟體認識，由於雙方對此曖昧關係認定有落差，後來因故生隙，黃女即以他的配偶（當時仍為女友身分）的英文姓名及黃男照片，在臉書設立帳號，偽充黃男女友，除了發表多篇貼文，甚至虛構他與多名女子有不正當關係情節。

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稱醫師約炮、搞大肚子

貼文包括「他都用交友軟體約炮招數都一樣…。一票傻女孩被拍╳愛照跟性╳影片還不自知。還把別人肚子搞大」、「披著白袍的狼」、「渣男生日快樂」、「看到這些女孩，真心覺得可憐。繼我們分手後，黃先生欺騙感情，只是拿來洩慾用」、「今天要不是他多劈、欺騙感情，也不會激起那麼多人憤恨…」等。

腥羶聳動 在圈內散布

這些聳動而腥羶的貼文迅速在黃男的社交圈散布，黃男常被朋友、同事探詢，必須不斷澄清，以致個人形象及社會聲譽貶損，長期以來不堪其擾。部分貼文甚至揭露黃男車牌、身體特徵或指稱性癖好等資料，讓黃男遭長官關切，並成為醫界、同事間議論話題。

法官：侵害隱私、毀譽

黃女則說，二○一六年十一月間認識黃男，她用情專一，兩人密切交往兩年半，無意間從黃男臉書發現，他竟同時與其他女性密切交往，深覺感情受欺騙，而決心離開，黃男非但未作任何解釋，且常奚落她，造成她二度傷害，她在反擊、報復下，才有了這些貼文。

法官認為，黃女復仇行徑不僅侵害黃男隱私權，其文字內容亦足以貶損黃男名譽，不能以其感情受創卸責，根據貼文，判黃女需賠償，並需將道歉聲明張貼於其臉書社群網站個人頁面首頁三天。

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