南一中四腳獸案 爆警方校方聯手壓4個月

南一中校園外觀。 （資料照）

2021/03/30 05:30

另類吃案 媒體報導後 校方提供3涉案學生名單給警方

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕南一中一名男學生去年十一月二日晚間與就讀他校的女友在圖書館男廁嘿咻，竟被一群南一中學生偷拍，性愛影片被PO網，在學生間傳得沸沸揚揚，女學生隔天向警方提告妨害秘密，未料經過四個月沒進展，校方還以大學學測希望延後偵辦，市警一分局也配合，直到昨有媒體報導「另類吃案」，校方才提供三名涉案高三學生名單給警方，警方將傳訊三人到案說明。

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女學生遭偷拍隔天 向警方提告妨害秘密

不過警方強調，初步看到仍有第四名身分不明男學生出入廁所活動，鎖定男學生偵辦，並請學校師長幫忙辨識身分。

校方︰懲處相關人員 配合警方調查

校方表示，該案發生後召開性平會，並將調查報告上報教育部，相關人員已依校規懲處，校方並未主動以學測為由，要求警方給時間調查，會配合警方調查。

去年十一月二日晚間，南一中一名男學生留校在圖書館晚自習，其就讀他校的女友陪他讀書，當晚八點多，兩人疑情不自禁到圖書館男廁偷嘗禁果。

期間兩人嘿咻呻吟聲，被如廁的其他男學生聽到，竟呼朋引伴到廁間兩側，從上、下方偷拍小情侶性愛影像，據傳偷拍影片長達十多分鐘，偷拍學生還把影片PO網，引發熱議。

男女主角不知遭偷拍，走出廁所發現有兩名男學生在廁所外瞧看，兩人嚇了一跳，趕緊離開。

被害女學生的學校教官輾轉得知偷拍案與截圖，十一月三日即通知南一中教官，要求即刻刪除網路上偷拍影片，女學生當天報案，市警一分局受理偵辦。

但一分局警方以書面公文請校方提供監視器畫面，據了解，校方去年十一月廿三日才提供監視器影像給警方，警方去年十二月下旬第一次聯絡校方教官協助指認偷拍學生身分，但指認不出來，接著校方稱今年一月大學學測，希望先讓學生安心考試、不要影響考試成績，因此延後偵辦。

警方改於三月十一日二度聯絡教官指認，但教官沒來，直到昨上午有媒體揭露本案並指意圖拖延辦案，教官才到分局協助指認，依舊認不出來。

不過到昨天下午，校方已提供三名涉案學生身分給警方。據了解，三人都是南一中三年級日校生、都未滿十八歲。因為這兩天校方有段考，為不影響學生考試，警方已透過校方通知家長及學生近期到案說明。

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