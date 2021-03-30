自由日日shoot》台積電防竊密 禁帶手機 關鍵資訊不落地

台積電防堵中國竊取複製技術堪稱模範。圖為台積 ╴（記者謝肇明攝）

2021/03/30 05:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電每年投入研發經費是台灣科技業最高金額，高達近千億元，身為全球晶圓代工廠龍頭，台積電面對中國竊取複製技術歪風，極力防堵機密被竊，員工不准帶智慧型手機進廠區，每部門或晶圓廠都設有「養機場」，下班才可拿取；投資設立中國上海松江廠、南京廠，對重要關鍵資訊更採「不落地」措施（要用才傳且用後即刪），避免被攔截或外洩。

捍衛侵權訴訟屢戰屢勝

台積電跟一般科技公司不同，不准員工或訪客攜帶智慧型手機進入廠區，員工或訪客進入公司需將自己的手機放置「養機場」集中保管，等下班或離開公司才能領取，以避免公司資訊或關鍵技術被員工或訪客拍攝。

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台積電捍衛侵權案例向來毫不手軟，包括對中國中芯、叛將梁孟松、離職工程師等侵害營業秘密提起訴訟，均屢戰屢勝；以中芯為例，二○○九年底台積電勝訴，獲得中芯賠償兩億美元現金與十％股權，張汝京因此被逼迫下台，至今中芯也仍要靠政府補助才能獲利。

中國積極扶植半導體業，陸續挖角台灣工程師，台積電內部對工程師若「帶槍投靠」均能事先掌握，過去有兩名工程師涉嫌列印二十八奈米的相關製程文件，擬跳槽到中國華力微、無錫華潤上華科技，台積電均立即以涉洩密之嫌，報請檢調單位偵辦，兩人都因涉犯營業秘密法與背信罪嫌先後被提起公訴。

台積電位於中國上海松江廠、南京廠均採獨資設廠，公司可完全掌管、資訊更是嚴格控管，尤其投資三十億美元的南京十二吋廠，為中國最先進製程的廠區，台積電更是建立嚴密資訊安全防護機制，與台灣交換重要關鍵資訊採「不落地」措施，避免資訊被攔截或外洩。

中國設廠 獨資掌全局

台積電為拉開與國際大廠的競爭，每年大手筆投資研發經費，年研發費用已達近千億元台幣，創台灣科技業最高金額，研發工程師更超過六千人，每年持續投資高額資金、專業人力，才能在全球晶圓代工產業持續維持領先優勢，台積電當然會全力捍衛研發技術不被竊取。

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