自由日日shoot》台灣技術保衛戰 修兩法制裁洩密

台灣關鍵技術遭竊取案例

2021/03/30 05:30

中國奪台技術2手段︰挖角、併購

〔記者黃佩君／台北報導〕日前檢調才查出中國半導體公司「比特大陸（BITMAIN）」隱藏中資身分，在台以白手套公司高薪挖角台灣研發人才，三年挖走兩百多人；針對中國挖角台灣人才或竊取技術事件，經濟部官員表示，中國竊取台灣技術，最常見的是挖角，其次是併購台灣公司。國內已修營業秘密法，去年也修訂加嚴版中資投資辦法，中資已很難通過第三地轉進挖角；但透過台灣的公司挖角較為棘手，因此只要有疑慮，就會移送檢調查清楚，避免對岸竊取產業技術。

中國比特大陸 3年挖走兩百多人

台灣半導體產業地位顯著，加上美中貿易戰及疫情後台商紛紛回台，台灣在重回製造業基地同時，檢調近期卻也屢屢查出中資透過台灣的公司挖角，繼而竊取台廠技術，新一輪台灣技術保衛戰已經開打。

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營業秘密法 增加「偵查保密令」

經濟部官員表示，中國公司長期以來，都是以挖角、併購台灣公司的手段竊取國內產業的技術。

因應中國透過挖角，讓企業人才洩密，主要透過「營業秘密法」增訂刑事責任制裁，對中國等域外犯罪可處一年以上、十年以下徒刑；且去年又修法增加「偵查保密令」避免偵查中洩密，違反可處三年以下徒刑，使企業願意提告。

而防堵透過併購台灣公司取得技術，主要透過去年修法的中資投資辦法加嚴認定。本次修法大幅提高對中資三成的認定門檻，只要任一層投資者中資超三成，就直接認定為中資；其次是明定中國黨政軍企業限制來台投資；此外第三地中資透過股權併購，也要申請許可。

中資投資辦法加嚴認定

官員說，在兩法修法後，台灣人才洩密已有法源裁罰，且中資已很難通過第三地轉進挖角。但目前較難處理的是中國透過台灣公司進行挖角，包括委託台灣人頭成立公司遊說，因此如有疑慮，就會把情資移送給檢調調查，目前經濟部已移送二十多件，多是半導體公司，大部分是ＩＣ相關技術廠商。

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