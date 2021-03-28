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    辯只用手不算性侵 台茂公園狼4欺同女子重判

    被害女子到桃園市蘆竹區台茂公園旁牽機車，遭色狼宋德生盯上。（記者鄭淑婷攝）

    被害女子到桃園市蘆竹區台茂公園旁牽機車，遭色狼宋德生盯上。（記者鄭淑婷攝）

    2021/03/28 05:30

    陌生女受害 欺她不敢說

    〔記者鄭淑婷、楊國文／綜合報導〕六十歲男子宋德生去年二月間，在桃園市蘆竹區台茂公園見一名女子牽機車，藉故攀談時，竟趁機以手指性侵得逞，見女子不敢聲張、報案，食髓知味屢到公園守株待兔，至去年九月共四次遇到，每次都得手；直至第四次後受害人終於無助地哭泣，引來路人報案，宋男惡行才被揭露。

    桃園地院審理時，宋男否認犯行，還稱「用手指不算性侵」；法官依強制性交、強制猥褻共四罪，判處宋男五年八月徒刑。

    宋男不認識被害人，去年二月間在公園遇到女子，上前搭訕，竟趁周遭無人時撫摸女子，女子拒絕，宋男仍步步進逼，進而性侵得逞。事後宋男發覺什麼事也沒有，後來又到公園閒晃，某日再次遇到，以相同手法性侵。

    第四次惹路人注意 曝光

    去年九月第四次遇到，被害人被欺負後哭泣，並和宋男拉扯，這次總算引起路人注意、協助報案。警方調查時，女子表示，「已經是第四次了」。

    宋男到案時辯稱：「哪有性侵？」他只有用手指，警方回他手指也算，宋才承認：「有啦！」表示發覺女子不會報案，才會一犯再犯。但進入法院審理時，宋男翻供，只說有摸、否認性侵。

    法官綜合事證，不採信宋男說詞，依二個強制性交、二個強制猥褻罪，共判決執行五年八月徒刑，可上訴。

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