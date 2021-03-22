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    賣病犬 3天暴斃拒賠 萌萌噠被爆 撤照重開

    萌萌噠寵物店販售病犬，動保處多次稽查，廢止「萌萌噠寵物生活館」許可證。（記者徐聖倫翻攝、新北市政府動保處提供、翻攝萌萌噠網頁）

    萌萌噠寵物店販售病犬，動保處多次稽查，廢止「萌萌噠寵物生活館」許可證。（記者徐聖倫翻攝、新北市政府動保處提供、翻攝萌萌噠網頁）

    2021/03/22 05:30

    至少12人受害向警方報案

    〔記者徐聖倫、闕敬倫、陳心瑜／新北報導〕新北市板橋區寵物店「萌萌噠」去年被爆出販售染上「犬小病毒」的幼犬，飼主一買回家，幾乎都在三天後死亡，店家事後竟稱有「黑道背景」，拒絕賠償，至少十二人受害向警方報案，警方將三十六歲阮姓負責人依詐欺罪嫌移送，沒想到該店被爆出大賺黑心錢後，又在原址換名重新營業，受害者向民代陳情，新北市政府動物保護防疫處也遭質疑，對這些黑心店家毫無作為。

    店家事後竟稱有黑道背景

    新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，去年已對萌萌噠寵物店撤照處分，尚無法證明萌萌噠與原址新開的寵物店是否有關；今年至今接獲約二十件犬小病毒消費糾紛，分屬四家寵物店，已陸續稽查開罰，其中萌萌噠原址的新寵物店，因販售來源不明犬隻，裁罰四萬元；記者根據新寵物店所留的手機去電詢問，但手機是空號。

    新店賣來源不明犬隻 罰4萬

    據了解，萌萌噠的客群大多是年輕女性小資族，被害人將幼犬買回家，約三天後狗狗就因犬小病毒發病死亡，受害者要求業者給個交代，店家竟明示、暗示有「黑道背景」，受害人聽到都嚇得花容失色，遑論求償，也讓黑心店家有恃無恐。

    警方去年陸續接獲報案，被害人稱店家拒不賠償，出面指控的已有十二人，至去年底，這家店已販售疑似患有犬小病毒的狗至少兩年餘。

    疑販售患犬小病毒狗至少兩年餘

    新北市議員戴瑋姍接受民眾陳情，去年度萌萌噠因爆出賣病犬，約莫十月歇業，未料不到兩個月，又在原址換個名字開店，賣出的犬隻有一樣的問題，至上月二十四日，又有約二十名消費者陳情，發現犬隻雖由不同寵物店提供，但都是與萌萌噠有關係的店家。

    雖然農委會有寵物買賣契約範例，但並非強制要求業者使用，萌萌噠自定的契約，寫明三天時間一過，寵物出問題飼主須負全責，與農委會版本的七至十五天差很多。犬小病毒有潛伏期，幼犬發病時間多在二至三天後，依店家規定，飼主只能自認倒楣。

    楊淑方說，民眾反映有消費糾紛的店家，都已安排稽查，了解是否違反特定寵物業管理辦法、動物保護防疫法等，並釐清犬隻來源，也通知犬隻來源的繁殖場縣市協助稽查。

    小檔案／犬小病毒

    小檔案／犬小病毒

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