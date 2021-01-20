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    咬肉性侵 搶劫搥死 變態殺手5度判死

    凶手劉志明殺人後騎車逃走。（警方提供） 作案榔頭。（警方提供）

    凶手劉志明殺人後騎車逃走。（警方提供） 作案榔頭。（警方提供）

    2021/01/20 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕45歲男子劉志明6年多前挽回女友感情不成，見59歲高中退休女老師開車買菜，竟把氣出在她身上，涉嫌趁被害人坐上駕駛座，持榔頭重擊頭部13次，搶走2000元並性侵，還咬下胸部一塊肉，變態行徑令人髮指，被害人因頭部粉碎性骨折等14處重創傷口，大量失血死亡；本案1審至更2審均判死刑，高雄高分院昨更3審，認為劉男手段殘忍、所犯為「兩公約」中「最嚴重犯罪」，5度判死。

    1審至更3審法官全判死

    判決書指出，2014年8月，劉志明為挽回與程姓女子的感情，騎車去程女住處，見她不在家，便騎車在高雄左營亂逛，於蓮池潭畔喝了一瓶高粱酒，再到孔廟旁哈囉市場小公園，坐在機車上抽菸吃檳榔解悶，此時，見一名退休女老師剛買完菜，準備開車回家，為搶車代步去看程女，趁她坐上駕駛座，拿榔頭重擊被害人頭部，被害人癱倒在副駕駛座。

    劉男又把女子移至後座踏板處，見她快斷氣，不但繼續凌虐性侵，甚至咬下被害人胸部一塊肉，變態行徑令人髮指，劉男行凶後，還搶走女子皮包內的現金2000元，原本企圖開車逃逸，但車子排檔裝有暗鎖，劉無法發動引擎，棄車逃離現場。

    劉男逃走前還持榔頭重擊女子頭部致死，家屬因被害人遲未回家報警，尋獲被害人全身慘遭鈍器重擊，有14處榔頭敲擊傷口，包括頭部遭重擊13次，造成頂骨及額骨凹陷性、粉碎性骨折並大量出血死亡，被害人慘死第6天，劉男被捕。

    一審高雄地方法院以劉男行凶手法泯滅人性，依強盜殺人罪判死。二審高雄高分院維持死刑。最高法院兩度發回更審，高分院更一、二審認為無教化可能，僅判無期徒刑無異違背正義，依強盜殺人罪判死。

    法官︰僅判無期無異違背正義

    高雄高分院更三審合議庭審結，認定劉志明漠視生命，犯案手段極度凶殘，造成的損害至重至深，如僅科處無期徒刑，不足以評價所犯罪責，更有違正義，認定被告所犯為「兩公約」規範中之「最嚴重犯罪」，第5度判死，宣告褫奪公權終身，民事部分，高雄地院判劉嫌須賠償被害人家屬1664萬元。

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