皇家橡樹萬年曆白陶瓷錶 限量會增值

愛彼皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶，目前行情已來到台幣約327萬3千元。（Audemars Piguet提供）

2021/01/20 05:30

〔記者方惠宗／台北報導〕館長案證物高價「AP」精品錶不翼而飛，據了解，遺失的疑是出自瑞士鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的皇家橡樹萬年曆白色陶瓷腕錶（型號26579CB.OO.1225CB.01），2019年發表的專賣店獨家款式，是愛彼第一次將白陶瓷用在錶款上，還是品牌旗下最為經典的「皇家橡樹」（Royal Oak）系列，包括錶殼與錶帶都以白色陶瓷製造，與另一款採用黑色陶瓷製作的款式同時問世，兩種型號產量合計不到200只，僅限於愛彼專賣店出售。當時定價約台幣302萬元；以品牌今年調價比例來看，該錶價格已來到327萬3000元。

論此錶稀有性，以愛彼全球共73個專賣店的客觀數字來看，該錶款平均在每家店所分配到的數量不到3只；若扣掉黑色款，每個專賣店被配置的白色款式數量可能僅有1只。據悉，當時即因其稀有與特殊性，引起品牌VIP搶訂一空，目前已停止接訂單。

請繼續往下閱讀...

愛彼創立於1875年的瑞士布拉蘇斯（Le Brassus），是現今仍由創始家族營運、歷史最悠久的高級製錶品牌。要成為愛彼錶主，以錶徑41毫米的皇家橡樹型號15500不鏽鋼錶款來看，目前定價約台幣70萬元。品牌旗下最貴的機械錶款，目前是2020年推出的CODE 11.59系列大自鳴腕錶，可提供客製面盤，價格約72萬5000瑞郎，約台幣2345萬3749元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法