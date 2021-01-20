館長案外案／新北警查扣24支錶 300萬AP限量錶失蹤

寶和會精神領袖邵柏傑（左圖，資料照）去年12月因館長槍擊案被捕，警方當時扣回疑市價3百萬元的AP精品錶（下圖，同款錶，Audemars Piguet提供），要發還時卻驚傳「遺失」。

2021/01/20 05:30

50萬和解 相關幹部分擔

〔記者徐聖倫、邱書昱／新北報導〕去年8月「館長」陳之漢槍擊案，新北市警局刑警大隊查出槍手劉丞浩與竹聯幫寶和會關係密切，對寶和會進行掃蕩，逮捕綽號「小寶」的44歲前會長邵柏傑，但扣回的證物中，邵嫌的「AP」（愛彼）精品錶卻不翼而飛。據了解，遺失的疑為AP白陶瓷萬年曆限量腕錶，新錶要價高達300萬元，警方調閱監視器、蒐證帶清查，仍不清楚丟失原因，後來以50萬元與邵柏傑達成和解，並懲處失職人員。

市長侯友宜昨表示，已要求警方追查釐清，究竟是行政疏忽或故意？如涉及侵占刑責，該法辦就要法辦。

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行政疏忽或故意 要追查

去年8月28日，館長在新北市林口街頭遭槍擊，雖槍手劉丞浩帶槍投案，但警方查出在案發隔日，邵嫌召集現任會長林修伯、副會長梁智勝，與10餘名幫眾於北市敦化南路據點開會，不排除是為館長案商討後續。

檢指和案情無關 應發還

警方逮捕邵、林、梁等寶和會主要骨幹，到邵柏傑家中搜索時，在房內置物櫃中搜出AP名錶24支，並扣得多款精品包、手機等相關證物共70餘件。警方懷疑手錶、精品包部分可能為不法所得，依證物形式扣回。

欲領回 24支AP錶少1支

邵嫌等人送地檢署複訊後，檢方認為24支錶及精品包不屬於不法所得，當場指示發還證物，邵嫌準備領回證物時，才發現其中1支錶不翼而飛。新北市刑大調閱相關監視器、蒐證帶，未發現是何時搞丟，對承辦員警等10人測謊皆通過，初步判定為不慎遺失。

10警測謊皆過 初判遺失

據了解，警方此次所丟失的AP精品錶，外觀為白色，疑為AP限量推出的白陶瓷萬年曆腕錶，新錶要價約300萬元。

新北市刑大 失職已懲處

新北市刑大表示，邵嫌的錶遺失一事，警方確實有疏失，錶的確切價格邵嫌稱已買多時不記得，依AP名錶基本款的市場價格，市刑大先以民事進行賠償，與邵嫌以50萬元達成和解，費用由相關幹部負責。

新北市刑大強調，已對相關承辦人員懲處，將深入調查，若有不法絕不寬貸。

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