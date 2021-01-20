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    監製甘味人生收回扣 項德純二審改判有罪

    「甘味人生」。（圖片擷自臉書）

    「甘味人生」。（圖片擷自臉書）

    2021/01/20 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕三立電視節目部戲劇中心前女總監項德純，2016至2017年間監督委外製播的八點檔本土劇「甘味人生」時，被控向製作單位映畫公司收取每集5000元回扣，1年4個月期間共收取175萬5000元回扣；一審新北地院判項德純無罪，二審高等法院昨逆轉認定她構成背信罪，改判6月徒刑可易科罰金。

    48歲項德純案發後已離職。判決指出，項德純擔任三立節目部「台灣台戲劇中心」總監的時候，負責監控戲劇品質與進度，三立委請映畫公司製播「甘味人生」，每集製作費131萬2500元。

    項德純負責替三立把關，卻以助節省製作費為由，從2016年3月至2017年7月，向映畫收每集5000元回扣，由映畫匯進她的公公戶頭。

    項德純坦承收錢，但辯稱她幫製作人分擔編劇統籌，算是兼差，不是回扣，全劇品質未受影響，業務、置入也合作無間，三立並未受損。一審採信，判她無罪。

    但高院二審昨逆轉認定，項德純負有替三立監督、控管戲劇品質的注意義務，卻違反工作守則向製作單位收取不正利益，違反契約誠實信用原則，造成三立每集多付出5000元製作成本，勢必降低戲劇品質，也傷害三立商譽和營業信用，認定她違背誠信廉潔規約，改判有罪，並沒收犯罪所得175萬餘元。

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