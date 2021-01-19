收399元襯衫「被掃到」 檢察官喊冤

檢方當初偵辦全案時，掌握翁茂鍾寄送給檢調人員的「凱文詩丹」品牌襯衫。圖為購物網站出售的襯衫價格為特價399元。（取自PChome商店街）

2021/01/19 05:30

〔記者錢利忠、王俊忠／綜合報導〕法務部昨公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的調查結果，曝光廿名檢調人員身分，其中，曾任花蓮地檢署檢察長的高檢署檢察官黃和村、現任台北地檢署檢察長周章欽，以及曾任高檢署檢察長與檢察官的律師陳守煌、楊榮宗等人，均收受翁餽贈襯衫「五次以上」而惹得一身腥；四人昨強調與翁沒有私人往來，對於被捲入風暴感到無奈。

4人強調與翁無私人往來

黃和村昨表示，一九九○年他還沒當檢察官時，曾在後來已當律師的吳姓大學同學引薦下，與翁茂鍾碰過一次面，也是唯一的一次；當上檢察官後，二○○七年春節前，翁突以過節送禮之名寄送襯衫給他，他質疑為何送他襯衫，翁回說是外銷產品多做剩下的。

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黃和村指出，他收到襯衫後，也回贈麵線在內等來自金門特產，翁卻沒將收到的回禮記載於筆記本中，他在當檢察官前與翁僅見過一次面而已，如果因此要面臨處分，感覺很冤枉。

周章欽昨則表示，他曾與翁在司法保護的公益活動中見過幾次面，私下未與翁聯絡及互動；至於翁年節寄送的襯衫禮品，每件市價只有三百多元，且他是「被動」收到翁寄來的襯衫，與翁之間絕無不當往來。

陳守煌昨指出，他當檢察長時，在演講場合與當時身為榮譽觀護人的翁茂鍾交換過名片，翁在年節時寄襯衫給他，他打電話問翁，翁表示是自己公司生產的，成本沒幾百元。試問，這種人情送禮要如何退回？他從沒違背職務，對法務部的處理沒意見。

楊榮宗昨指出，印象中，十多年前曾與翁見過一次面，也是唯一的一次，當時他與同事聚餐，翁突然過來跟他攀談及打招呼，他不認識翁，私下也沒往來。

至於台南地檢署前檢察官曲鴻煜、台南高分檢退休主任檢察官凌博志與現任檢察官蘇南桓都說，與翁是一般朋友情誼，未涉及不法。已從台南高分檢主任檢察官退休的凌博志，其妻代為回應表示，翁送的襯衫都是寄來的，尺寸根本不合丈夫身材，有跟翁說不要再送了。

公務員規範 收禮不超過3千元

根據法務部所掌握翁茂鍾送禮的襯衫，品牌為「凱文詩丹」，購物網特價三九九元。「公務員廉政倫理規範」規定，關於正常社交禮俗標準，指一般人社交往來等禮品市價不超過三千元。但同一年度來自同一來源的受贈財物，以一萬元為限。

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