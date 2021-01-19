翁茂鍾籠絡 終審法官吃相難看

司法院秘書長林輝煌（中）昨公布與富商翁茂鍾不當接觸的法官名單，認定20名法官有違失行為。（記者叢昌瑾攝）

2021/01/19 05:30

接受宴飲球敘、吃喝玩樂還收禮…承審相關案件不避嫌

〔記者陳慰慈、吳昇儒／台北報導〕司法院昨公布與富商翁茂鍾不當接觸的法官名單，認定廿名法官有違失行為，其中不乏位居高位的終審法官，他們不僅接受翁的宴飲、球敘招待，吃喝玩樂，甚至還收受翁贈送的襯衫、夾克、營養品，就連承審翁的相關涉訟案件也不避嫌，吃相難看，更讓民眾覺得「有錢判生」是真的，難怪司法信任度低。

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司法院認定廿名法官名單包括：現任最高法院法官陳世淙、台北高等行政法院法官鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和五人，以及司法院優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴；退休法官則有最高行政法院前院長林奇福，最高法院前法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民，高等法院前法官尤豐彥、林金村，高等法院台南分院前法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗、高等法院台中分院前法官胡景彬、台南地院前法官蘇義洲等十五人。

翁送襯衫繡名字 吃飯搶買單

司法院調查無人自翁茂鍾處買股票牟利，但林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲身為鍾涉入的百利案承審法官，卻接受翁宴飲招待及受贈襯衫、夾克、營養品；曾平杉、陳義仲、林金村則與翁接觸頻繁宴飲、球敘，並收受翁餽贈禮品，七人違失情形重大移送懲戒，後續將由人事審議委員會決議是否移送監察院調查；另十三人與翁雖有不當往來，但次數非頻繁，無司法懲戒必要，有行政懲處必要，但均已逾五年的行政懲處行使期間。

為高官報股市明牌 協助喬事

知情人士指出，翁茂鍾非常懂得送禮的「眉角」，贈送出去的襯衫上特別繡有受贈對象英文名字縮寫，代表衣服具有「專屬」性，無形中讓受贈者備感尊榮，加深雙方情誼；翁更在餐廳吃飯時搶著買單，甚至報股市明牌，讓這些高官們非但能省小錢，還能合理地賺進大把鈔票。

當翁的人脈累積到一定規模，就很容易吸引更多公、私事方面需要「幫助」的人員加入，拜託翁出面幫忙喬事情；小至安排軍中爽缺、幫長官們的小孩喬進貴族小學，大至幫忙喬高階官位，甚至幫忙企業友人喬司法案件，儼然成為共犯結構。

法官涉案情節與處分

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