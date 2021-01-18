警車遭控違停救護通道 堵毒災隊 妨礙救災

新北蘆洲警分局被控7年來縱容警車、員警私車違停 在環保署北區環境事故專業技術小組台北小隊救護通道，阻礙台灣北部地區毒化災救援黃金時效。（記者吳仁捷攝）

2021/01/18 05:30

〔記者吳仁捷、鄭景議／綜合報導〕新北市蘆洲警分局旁的廳舍，7年前由環保署北區環境事故專業技術小組（原毒災應變隊）台北小隊進駐使用，但救災車輛出入的通道，卻長年遭警車、員警私車或洽公車輛違停擋道，長年關心路權的馬路小天使爆料指出，蘆洲分局這樣的行為，恐延誤轄區雙北660萬人口、37個工業區等毒化災救援黃金時效，希望新北市警局正視。

馬路小天使質疑警方縱容拒開單

馬路小天使還質疑，警方縱容自家人、洽公民眾違規，並初估，若以蘆洲警方每天約5、6輛警用機車、轎車違停，7年下來，形同因警方拒開單，讓國庫短收可觀收入。

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公路總局︰違停紅網線應開罰

公路總局台北區監理所說，環保署北區小組救災車輛出口劃設代表禁制的紅網線（交通法規規定應為黃網線，但專業技術小組進駐時，交通局就畫成紅網線），不過警車違停在紅網線，明顯影響通行，該處可視為禁止臨停的區域延伸，開罰於法有據。

記者向新北交通大隊、蘆洲警方查證，警方竟回應被控違停處屬機關用地，並非道路範圍，所以無法開罰，被問到監理所認為可開罰，蘆洲警方竟稱「監理所認知錯誤」，被問到若民眾任意停在救護通道如何處置時，蘆洲警方竟然回答「只能勸導」，有民眾認為，警分局旁救護通道遭民眾停車阻礙救護，警方竟自稱無能為力，實在令人咋舌。

蘆洲警方稱「只能勸導」

蘆洲警方說，偶爾僅有押解、移送人犯等緊急情事停放該處，引用道路交通安全規則第113條警車不受汽車臨停、違停規定，但友軍警官直指，員警駕駛警車，在無急迫或勤務下，等同一般車，沒有開罰豁免權，即使是警車，仍可視為一般車輛開罰。

記者轉問其他縣市警察局交通大隊、分局，對於蘆洲警方包庇自家人違停阻擋救災車輛，均無法贊同；友軍認為，以此個案為例，民眾檢舉警車違停救災車輛出口的紅色網線上，即使因地目關係認定未違法，也應責令移除，並禁止影響外界觀瞻違規，避免造成兩單位間摩擦，犧牲救災安全。

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