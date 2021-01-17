傳5現任法官中槍 5人追回司法獎章

司法院表示無可奉告。（資料照）

2021/01/17 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往案，已約談20名現任、退休法官，外傳多人違失時間點雖已罹於時效，但司法院不排除追回「一等司法獎章」，另有3人仍在懲戒時效內，將移送監察院審查。司法院表示，無法對傳聞進行評論，正式調查結果將於18日對外公布。

與涉訟商翁茂鍾不當接觸

網路媒體鏡週刊昨天爆料，司法院約談現任和優遇法官7人，現任者有最高法院庭長陳世淙、最高行政法院庭長鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中5人，以及優遇大法官蔡清遊、優遇庭長謝家鶴。此外，還約談退休法官林奇福、顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、尤豐彥、林金村、曾平杉、陳義仲、黃崑宗、胡景彬、蘇義洲等13人。

請繼續往下閱讀...

其中蔡清遊、吳雄銘、謝家鶴、尤豐彥與林金村曾獲「一等司法獎章」，該獎章要服務滿35年才有機會頒給，被視為最高榮譽。媒體爆料稱，司法院將追回獎章。

司法院：無可奉告

另一方面，還有法官單純跟翁茂鍾飲宴；有法官吃飯之外，還收受襯衫等禮品；有法官與翁頻繁交往，卻承審其涉訟案件；有法官與翁餐敘，並購買其公司股票等。

爆料指出，司法院認定林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘、曾平杉、陳義仲、林金村與洪佳濱8人情節重大，應移送監察院彈劾，因其中5人已超過10年懲戒時效，故只移送曾平杉、陳義仲、林金村3人。

網媒爆料指出，曾與翁茂鍾吃飯的法官與檢察官均超過50人，司法院為了止血，只約談和翁吃飯超過5次、禮品收超過3件且承審過其案件的法官，其餘不予調查。

針對爆料內容，司法院回應「無可奉告」，表示秘書長林輝煌將在明天上午召開記者會統一說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法