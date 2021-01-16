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    5樓透天厝火警 躲錯位置 祖孫三代3死1命危

    透天厝大火，武姓婦人抱著女嬰在三樓窗台哭喊求援。（蔡啟川提供）

    透天厝大火，武姓婦人抱著女嬰在三樓窗台哭喊求援。（蔡啟川提供）

    2021/01/16 05:30

    〔記者蔡清華、陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區五甲一路一棟五樓透天厝昨暗夜惡火，造成陳家祖孫三代三人死亡、一歲女娃昏迷命危。消防人員惋惜地分析，火警後站在三樓窗台手抱一歲小女兒求救的母親，若能在臥房內關門待救；倒在走道的程姓阿嬤，若第一時間直接下樓逃往屋外；還有十歲大女兒不要躲進廁所，三名死者都有成功獲救的可能。

    警、消初判起火點在二樓，可能是電器接連的電線走火，是否另有其它因素或堆積的易燃物引起，有待後續鑑定釐清。

    母抱女嬰受困窗台求救 慘遭火燒墜地

    火場一樓為禮品店家，樓上是住家，陳姓男主人與三十三歲越籍妻子武女，兩名女兒、七十歲母親程女同住。昨晨約四時四十四分，二樓出現火煙，武女抱著一歲女兒受困三樓窗台處，消防員嘗試在消防車頂架鋁梯救援，但屋內堆放大批禮盒易燃物，火勢很快燒破門窗，大火往上竄，火焰幾乎燒到一手拉著窗條的武女腰際，後來慘被火烤到母女墜落。

    消防員︰應關房門待援 不要躲廁所

    母女落地後均無呼吸心跳，經搶救女童恢復呼吸心跳，但情況不樂觀；武女不治，手腳等均有燒燙傷，女娃的臉與四肢也有些許燒燙傷。火勢控制後，消防員在三樓樓梯走道發現程女、二樓後方浴廁發現大女兒，送醫不治。陳男前晚八點外出找友人，接到電話才知家裡出事，悲慟不已。

    消防局表示，母女三人睡三樓主臥室，主臥室無嚴重火煙，關門待在房內是最佳待救方式；程女所處位置，最有利為直接逃下樓，可避免煙囪效應下遭濃煙阻斷逃生動線；另浴廁門大多為塑膠材質且有通風口，不耐高溫會被融化，致濃煙竄入，應待房內、用衣物塞住門縫阻煙等待救援。

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