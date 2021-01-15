億萬田僑藏12歲腦麻兒 不給看病不讓上學

張父坐擁位於新北市樂華夜市的一棟房產，靠收租、土地積累數億身家；他說自己從沒打罵過小孩，認為官方剝奪他照顧小孩的權利。（圖經馬賽克、變色處理，社會新聞中心攝及翻攝）

2021/01/15 05:30

月收租上看40萬

〔社會新聞中心／新北報導〕張姓男子坐擁位於新北市樂華夜市的一整棟房產，每月收租上看40萬元，是身家數億的「田僑仔」，他離婚後獨力扶養輕微腦性麻痺的獨子「小C」，但他把兒子的身體缺陷過度放大，擔心孩子上學會遭霸凌，竟把禁錮當保護，孩子至今12歲沒上過一天學，也從不帶去看病，健保卡使用次數零，甚至常留小C一人在家，三餐不正常，造成他營養不良。新北市關懷小組認定是極其罕見的失學案，不僅違法還深深傷害到孩子，前天趁張男外出，破門將小C帶離家庭緊急安置。

離婚兒子跟著爸

據了解，年近5旬的張男與妻子離婚後，獨自扶養小C，但張男始終不讓小C上學，幼兒園、小學都沒讀過，也沒安排自學，引起新北市教育局高度關切，惟多次聯繫張男，都不被理會。

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社會局也認為小C屬高風險家庭個案，市府為此成立跨單位關懷小組，專案追蹤，認定小C受教權及教養都在失能狀態，去年強制訪視後，將張男移送法辦，檢方諭令張男限制出境，須妥善照顧孩子。

父被送辦 限制出境

因檢方對張男的強制處分期限，將在今天（15日）期滿，關懷小組日前召開專案會議，決議緊急安置小C。本月13日守在張家樓下，等候6小時才見張外出，掌握時機破門帶走當時睡覺中的小C；小組成員原本打算等到張返家後，也要安排張男強制就醫，但沒等到人，後來才知，社工安置好小C後，依規定致電告知張父，未料張父抓狂，當場嗆聲後，人也失聯不回家。

兒景況宛如軟禁

關懷小組認為，12歲的小C被父親剝奪就學及生活自主權，景況宛如遭「軟禁」，幼小人格遭扭曲，嚴重不利身心發展，故希望透過強制安置等作為，讓小C擁有正常的生活。

父認權利被剝奪

據了解，張男不滿政府處置，認為他被剝奪照顧小孩的權利，自己從沒打罵過孩子，也曾跟檢察官說會妥善照顧，沒想到政府仍強制介入。

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