女警當年被死者「附身」 女嫌嚇到全招供

當年案發的小吃店。（資料照）

2021/01/13 05:30

15年後女嫌變毒圈大姐頭 又落到同一警手裡

〔記者王捷／台南報導〕毒鴛鴦張宗賢與陳郁筑15年前到台南七股一家小吃店用餐，陳女偷錢被70歲老闆娘吳涂伴發現，張男竟連砍22刀殺死吳婦；死者頭七當天警方逮到2人，卻雙雙否認涉案，這時參與辦案的佳里警分局女偵查佐張惠文，突以蒼老口音說：「死得好冤枉，為什麼不承認」，這一幕讓陳女嚇傻並說出案情，移送時張員塞了一把錢給陳女，要她別走回頭路；未料15年後陳女再次落在張員手中，並成了毒蟲口中的大姐頭，她看見張員慚愧地低聲說：「姊姊，對不起。」

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女在小吃店偷錢被抓包 男友殺死老闆娘

有毒品等前科的毒鴛鴦張宗賢、陳郁筑，為購毒向地下錢莊借7萬元，2005年8月7日地下錢莊登門討債，2人為躲債，騎機車進入七股十份村一間雜貨店兼小吃店用餐，向老闆娘吳涂伴叫了2碗蚵仔麵線。

陳女臨時起意，趁老婦去廚房時偷錢，老婦聽到聲響拿著菜刀大喊：「妳在幹嘛？」

被附身女警 父為「趙府元帥」乩身

張宗賢為保護已有2月身孕的陳女，撲倒吳婦並奪走菜刀，連砍22刀殺死老婦，警方在吳婦頭七當天逮到兇嫌，2人都不願坦承犯罪，加上當時兇刀遺失、沒監視器，案情陷入膠著。

張惠文回憶，問訊陳女時突然感覺雙手失去控制，她自己也不知道怎麼回事，在偵訊室大叫小隊長說：「小隊長！有人要控制我！」接著就失去意識。再次清醒時，同事告訴她可能被死者附身並一直哭，還用蒼老口音說：「死得好冤枉，為什麼不承認」等語，並把案發過程都說了出來，陳女當場嚇傻，流淚坦承是男友犯案，並帶著警方去找兇刀與犯案用機車，機車上還留著吳婦的血跡。

張惠文說，她父親是趙府元帥（趙子龍）的乩身，那次是她唯一一次被附身。

因陳郁筑懷孕，全案移送時張員拿一把鈔票塞給陳女，要她好好照顧自己，為了小孩不要再走回頭路，本案張宗賢以殺人罪判處無期徒刑，陳郁筑竊盜罪判5月。

警曾勸女別走回頭路 沒想到又相逢

張惠文後來調到三分局，去年追查毒品案時發現陳女已成藥頭。張員說，雖沒在她住處搜到毒品，陳女卻認出她，問她是不是「佳里分局的姊姊？」張員看著她點點頭，一陣沉默後，陳女只說了一聲：「姊姊，對不起。」最後警方給她簽了搜扣筆錄，讓她離開分局。

女警張惠文15年前偵訊時曾被死者「附身」。（記者王捷攝）

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