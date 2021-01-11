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    首頁　>　社會

    新廟公刻意停車在擺攤處／攤商3秒膠灌廟門大鎖 輕罪免刑

    土地公廟面前爭議空地現已拉起封鎖線。（記者吳昇儒攝）

    土地公廟面前爭議空地現已拉起封鎖線。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/11 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆林姓攤商長期在基隆市樂一路安樂市場內土地公廟前擺攤，原本相安無事，新任鄭姓廟公卻刻意將車停放在林男擺攤處，林男憤而趁暗夜，持3秒膠灌入土地公鐵門大鎖，致廟門無法開啟，鄭男因此提告。基隆地院近日審結，認為林男坦承犯行，僅因無法答應對方要求在土地公廟前跪1週，才未達成和解，審酌罪刑輕微，諭知免刑。

    法官調閱相關資料得知，林男家族長期在基隆樂一路福德廟前擺攤，與上任管理者互動良好，未發生糾紛；但前年底開始，新任的鄭姓廟公就刻意將車停放在林男擺攤處，就算請警方前往處理也無結果，林男因而心生不滿，前年12月30日凌晨拿3秒膠灌入廟門大鎖，致廟門無法開啟。

    長期擺攤 相安無事

    法院審理時，林男坦承犯行並向法官表示深具悔意，但鄭姓廟公要求他必須在土地公廟跪1週，才願和解，林男為了工作養家活口，沒辦法答應，導致和解破局。

    法官認為，林男已承認犯行，且糾紛並非林男所引起，而鄭男事後又要求對方跪在土地公廟前1週，雙方無法達成和解；考量林男的犯意、手段及危害輕微等情形，諭知免刑，可上訴。

    記者昨走訪該土地公廟，發現爆發糾紛的此塊廟前空地已拉起封鎖線，似為避免車輛停入或占用，但現場未見廟方相關人員，也未聯絡上林男，無法得知對判決的看法。

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