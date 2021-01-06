維修貨梯突啟動 頭顱削半慘死

肉品廠黃姓員工被貨梯夾在2、3層樓間，發現時已明顯死亡。（民眾提供）

2021/01/06 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉一家肉品加工廠貨梯，昨早發出異常聲響，黃姓員工趴在電梯井聆聽異音，未料電梯突啟動，黃男遭電梯井槽鐵削斷右半頭顱當場慘死。家屬表示，黃男已任職30年，明年就可辦退休，卻突遭橫禍，感到悲痛萬分。

員工無照維修貨梯 肉品廠最高罰30萬

警方和勞檢單位前往調查，發現黃男無升降機裝修執照、現場維修設施SOP不完善，至於是否為操作不當？仍待調查，但業者已違反建築法、職業安全衛生法相關規定，將開罰3至30萬元。彰檢表示，若雇主在安全設備設置上有疏失，恐面臨過失致死刑責。

請繼續往下閱讀...

勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富說，黃男兩人確實將電梯調整為維修手動操作模式，但其他樓層未層層設置安檢告示牌，疑似因連鎖裝置故障，或有人誤觸按鈕，產生叫車（升降）行動，將再詳查原因。

警方調查，當時雇主指派黃男與另名員工維修，黃爬上電梯井，同事在電梯廂接應，兩人一上一下操作升降，找不出異常，黃男於是頭貼著電梯邊緣，未料電梯急速上升，黃來不及反應，頭顱被電梯井內的槽鐵擠壓，右半臉頰遭削斷。

該公司是豬肉進口商及肉品加工廠，有資深員工稱讚黃男平日準時上班，工作盡責。黃母和妻兒則哭成一團，對意外仍不敢置信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法