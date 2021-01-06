罕見「船在人不在」 船長妻哭求政府幫忙

永裕興18號李姓船長妻子哭求政府幫忙。（記者江志雄攝、讀者提供）

2021/01/06 05:30

〔記者呂伊萱、江志雄、洪定宏／綜合報導〕蘇澳籍漁船「永裕興18號」在太平洋中途島海域失聯，漁船位置已被確認，但10名船員下落不明，漁界人士認為，「船在人不在」相當罕見；外交部昨說，因當地天候難以靠近，漁業署請求在鄰近海域作業的金慶富66號前去查看，但「金」船船長回報，中途島海域浪高8公尺，宛如陷入暴風圈，漁船暫時無法航行，會視情況駛向「永」船一探究竟。

永裕興18號被美國定翼機發現船體，卻不見船員蹤影，所在位置距離台灣約2680浬，63歲台籍李姓船長及9名印尼漁工行蹤成謎。

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宜蘭縣長林姿妙、蘇澳區漁會理事長蔡源龍、總幹事陳春生，昨天到蘇澳鎮李姓船長家中慰問，「永」船林姓船主、同時也是李姓船長的妻子出面哭訴，「希望政府幫忙」，說到傷心處不禁掩面痛哭，她說，最大願望是找到包括她老公在內的失聯船員，希望都能平安歸來。

「永裕興18號」有1名台籍李姓船長、9名印尼漁工，上個月30日與岸上失聯，家屬1月1日向蘇澳區漁會漁業電台求助，美國定翼機1月2日在中途島東北方600浬海域發現「永」船船體，但未見到人員活動。

蘇澳地區漁界人士表示，永裕興18號「船在人不在」引發外界揣測，連南方澳資深船長都認為相當罕見。

漁界人士檢視傳回來的永裕興18號海上照片，漁船左側船長室牆面與前方玻璃破損，疑遭強浪沖毀，事發當時，船員如果躲在船艙休息，便可逃過一劫，若在甲板工作恐怕凶多吉少，不過，一切必須等到登船查看，才能水落石出。

永裕興18號已失去動力，也無法對外通訊，漁船隨浪漂流，距離最近的船隻是金慶富66號，相距約40浬，由於海象不佳，「金」船持續避浪緩行，等到海象好轉，再全速航向「永」船所在位置。

美國檀香山搜救中心昨天再度出動4架次定翼機，搜尋永裕興18號船員下落，但仍無所獲。

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