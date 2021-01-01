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    長照悲歌／刺死癱夫 中風妻再自殘

    警方抵達命案現場，拉起封鎖線調查。（記者王捷翻攝）

    警方抵達命案現場，拉起封鎖線調查。（記者王捷翻攝）

    2021/01/01 05:30

    妻脫險 殺人罪偵辦

    〔記者王捷／台南報導〕長照悲歌！台南市安南區1名65歲李姓婦人，疑因長期照顧臥床的69歲劉姓丈夫，身心俱疲，昨晨涉嫌持水果刀將丈夫亂刀刺死，再朝自己胸口自殘多刀，李婦送醫急救後脫險，目前住院治療，警方將依殺人罪嫌偵辦。

    警方調查，劉男3年前中風導致全身癱瘓，長期臥床插管，家計都靠劉家兩個女兒支撐，2、3年前兩位女兒合資買了一棟透天厝照顧雙親，劉妻則24小時照顧丈夫，讓女兒專心工作。長女未婚，二女兒出嫁後，為了照顧父母，與丈夫搬來跟雙親同住。

    前幾天，劉家還在討論跨年夜吃什麼慶祝，沒想到，昨天凌晨李婦卻殺死臥病的丈夫，但長女與二女婿早上忙著上班，沒注意孝親房中，母親已殺死父親。

    全家才討論跨年...

    昨天早上8點多，二女兒下班，平時孝親房門都會打開，但她回家後，卻發現屋裡一片靜悄悄，孝親房的房門關著，她推開門才發現，父親劉男身中多刀，全身是血，母親見到女兒則是情緒激動，持刀往自己胸口連刺多刀，女兒試圖奪刀不成，急忙報案求助，將人送醫搶救，劉男則無生命徵象。

    警方採證發現，屋內並無打鬥、外人入侵跡象，初步研判劉妻疑因長期照顧臥床的丈夫，身心俱疲，加上自己也有輕度中風，照顧壓力大，因而犯下殺夫案，至於詳細案發原因，仍將持續進一步調查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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