可採外交泡泡模式 鍾女家屬預定明天抵台 免14天居檢

長榮大學一名馬來西亞籍鍾姓女大生，28日晚間在校門外不遠處遭到殺害，家屬接獲消息痛哭失聲，難以接受。（記者萬于甄攝）

2020/10/31 05:30

〔記者萬于甄、吳俊鋒、林惠琴／綜合報導〕馬來西亞籍鍾姓女大生遇害。長榮大學秘書長管美燕昨天對外說明，第一時間已通知學生家長，鍾女母親在電話那頭聽聞噩耗，當場號啕大哭。

據了解，鍾女家屬預定11月1日搭華航班機從吉隆坡飛來桃園機場，當晚就能抵達台南。

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，家屬可採「外交泡泡」模式，免除居家檢疫14天規定，入境後在機場採檢，如呈陰性，包含認屍、相驗等行程就全程戴口罩，但如呈陽性就須送醫治療。

管美燕指出，校方29日上午接獲警方通知學生失蹤後，與警方保持密切聯繫，並於第一時間打越洋電話通知家屬，原本希望能平安找回女學生，沒想到最後接獲壞消息，鍾女媽媽聽聞噩耗，非常悲傷。

校方指出，有學生9月30日在同一路段附近遭遇類似情況，學生在案發後由房東陪同到派出所通報，隔天早上校方接到該學生的電話告知後，也啟動校安機制。

管美燕表示，29日早上校方接獲警方通報，馬籍女學生未歸，學校趕緊展開校內外協尋，調閱學校周邊監視器畫面，發現女學生從學校大門口右轉的身影，隨後警方也在便道一處大排內發現一隻鞋子，校方還派出無人機空中協尋，孰料最後仍傳來噩耗。

管美燕哽咽說，學校附近治安其實不錯，10多年來未發生重大事件，事發後，地方居民、師生都人心惶惶。管美燕說，事發後已緊急啟動校安輔導，全力協助家屬儘速來台。

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