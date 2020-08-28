為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    愛犬疑踢到排檔桿 車倒退嚕撞死夫

    車尾有明顯撞痕。（記者歐素美翻攝）

    車尾有明顯撞痕。（記者歐素美翻攝）

    2020-08-28 05:30:00

    〔記者歐素美／台中報導〕王姓中國籍婦人開車載施姓丈夫從桃園返回台中市新社區租處，施男下車關鐵門，王婦將車停好後下車，疑原本待在副駕駛座的愛犬突然跟著女主人下車，將排檔桿從P檔踢到R檔，造成車子往後滑撞死施男，王婦當場嚇傻，經守望相助隊巡邏發現，合力抬車將施男救出送醫仍不治；檢察官昨相驗後，以意外結案。

    婦嚇傻 守望相助隊員馳援來不及救

    這起車禍事故發生在26日晚上9點57分左右，中和里守望相助隊巡邏經新社區中和街280巷，見1輛小客車橫在路中央，王姓婦人（45歲）則呆呆站在路旁，全身發抖，嚇得說不出話。守望相助隊人員趕緊下車察看，發現地上有血跡，王婦丈夫施姓男子（58歲）被壓在車下，已無生命跡象，2名守望相助隊員趕緊喊來附近3名居民協助，合力抬車將施男救出送醫。

    警方獲報到場處理，王婦供稱，她駕車載丈夫返回租處，當時車上還有3隻寵物狗，她將車停在租處前的空地，排檔到P檔，當時施男下車關鐵門，她也下車準備開後座車門拿東西及抱狗下車。結果，待在副駕駛座的1隻中型犬也跳過駕駛座跟著下車，但車子就突然後往滑撞倒施男，將施男輾到車下，她嚇得立即打110報警及119求救。

    警方鑑識並未發現他殺嫌疑，研判可能是車子突然故障或中型犬跳下車時不小心踢到排檔桿，才造成車子突然後滑，檢察官昨相驗後，以意外結案。

    王婦下車後，車子突往後滑撞死施姓丈夫。（記者歐素美翻攝）

    王婦下車後，車子突往後滑撞死施姓丈夫。（記者歐素美翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-27 09:29

    口角衝突砍死妻 桃園男輕生送醫

    2020-08-27 07:08

    女被家暴摃上警方 雙方各說各話

    2020-08-27 07:16

    荒唐！男為母守喪 半夜竟猥褻姪女被判刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播