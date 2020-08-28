愛犬疑踢到排檔桿 車倒退嚕撞死夫

車尾有明顯撞痕。（記者歐素美翻攝）

2020-08-28 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕王姓中國籍婦人開車載施姓丈夫從桃園返回台中市新社區租處，施男下車關鐵門，王婦將車停好後下車，疑原本待在副駕駛座的愛犬突然跟著女主人下車，將排檔桿從P檔踢到R檔，造成車子往後滑撞死施男，王婦當場嚇傻，經守望相助隊巡邏發現，合力抬車將施男救出送醫仍不治；檢察官昨相驗後，以意外結案。

婦嚇傻 守望相助隊員馳援來不及救

這起車禍事故發生在26日晚上9點57分左右，中和里守望相助隊巡邏經新社區中和街280巷，見1輛小客車橫在路中央，王姓婦人（45歲）則呆呆站在路旁，全身發抖，嚇得說不出話。守望相助隊人員趕緊下車察看，發現地上有血跡，王婦丈夫施姓男子（58歲）被壓在車下，已無生命跡象，2名守望相助隊員趕緊喊來附近3名居民協助，合力抬車將施男救出送醫。

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警方獲報到場處理，王婦供稱，她駕車載丈夫返回租處，當時車上還有3隻寵物狗，她將車停在租處前的空地，排檔到P檔，當時施男下車關鐵門，她也下車準備開後座車門拿東西及抱狗下車。結果，待在副駕駛座的1隻中型犬也跳過駕駛座跟著下車，但車子就突然後往滑撞倒施男，將施男輾到車下，她嚇得立即打110報警及119求救。

警方鑑識並未發現他殺嫌疑，研判可能是車子突然故障或中型犬跳下車時不小心踢到排檔桿，才造成車子突然後滑，檢察官昨相驗後，以意外結案。

王婦下車後，車子突往後滑撞死施姓丈夫。（記者歐素美翻攝）

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