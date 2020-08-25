涉在美製槍未遂 士檢起訴／孫安佐稱無法組槍

藝人孫鵬（中）、狄鶯（左）的獨子孫安佐（右）涉嫌在美製槍被訴，圖為全家合影。 （資料照，翻攝自IG）

2020-08-25 05:30:00

〔記者溫于德、李依純、吳琬婷／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，在美非法持有彈藥，並涉恐怖威脅，服刑238日後被遣返，終生不得入境美國；士林地檢署經過近2年偵查，昨依槍砲彈藥刀械管制條例中，本刑最輕7年以上的製造手槍未遂罪將孫安佐提起公訴。

恐面臨7年以上罪責

2018年1月，剛滿18歲的孫安佐在美國網購9mm口徑格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管，以及其他廠牌手槍零件；同年3月26日，孫被同學檢舉將於5月1日在美國學校內開槍，美國警方到孫位於美國的寄宿家庭將他逮捕，查獲手槍零件及1607發子彈。

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孫安佐後來被賓州檢察官依恐怖威脅、持有犯罪工具等罪嫌起訴，經認罪協商，賓州德拉瓦郡中級法院依恐怖威脅、非移民簽證之外國人非法持有彈藥等罪，判孫有罪，孫服刑238日後被遣返，同年12月11日晚間8時許抵台，隨即被送往士檢，訊後諭令免保請回，但限制出境。

孫安佐辯稱，依他購買的零件無法成功組裝槍枝，還需要其他特殊零件，且他不知道美國警方如何成功組裝槍枝，他只是單純持有零件，否認犯罪。

檢察官偵查時透過台美司法互助協定，向美方調取搜索票、扣押財產清單等，認定孫安佐在美犯下最輕本刑3年以上之罪，台灣具有審判權，而美方已就恐怖威脅、非法持有彈藥罪部分，判孫有罪，但非法製造槍枝罪部分仍未經外國法院裁判，因此將他起訴。此外，孫安佐持學生簽證赴美，不允許購買槍枝卻購買槍枝零件，目的也是為了組成一把手槍，認定屬製造行為，但因未扣得完整手槍，故依製造手槍未遂罪將孫起訴。

孫鵬與狄鶯已讀未回應

對此，孫安佐的網路頻道經紀人表示：「謝謝關心，目前沒什麼需要回應。」父母孫鵬與狄鶯則未接電話，傳訊已讀未回，至截稿前無回應。

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