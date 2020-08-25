色淫師掰女警拍淫照 其實是男警玩雜交趴

情色攝影師蔡哲凱在社群軟體發出舊式警員服務證標榜有女警的淫照，事實上證件是新北市1名男警的。（記者徐聖倫翻攝、資料照）

2020-08-25 05:30:00

蔡哲凱散布猥褻照起訴

〔記者錢利忠、徐聖倫／台北報導〕化名「松山西口前」、「穆川申」的38歲情色攝影師蔡哲凱，涉嫌在社群軟體刊登猥褻照片，台北地檢署昨依散布猥褻物罪將他起訴，檢方偵辦該案時還爆出，有男警參加2年多前蔡男所舉辦的「6女戰7男」等多場雜交趴；新北市政府警察局昨對這名男警記2小過懲處，並調離現職。

新北男警記2小過被調職

今年7月初，蔡哲凱圖文並茂地在社群軟體上貼文，指有1名擁有跆拳道紅帶身手的女警，因疫情而與人在國外的男友分隔兩地，女警的工作壓力大、且有生理上的需求，便向他買情趣用品紓壓，蔡男為取信網友，還PO出照片被打上馬賽克的警察服務證，以及多張女性露下體的猥褻照片。

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男警參加多場雜交趴給服務證

蔡男PO文曝光後，引起警方重視，調查並沒有這名女警，隔天檢警即持搜索票上門查案，並在他的手機內發現1張舊式警察服務證的照片，這才發現他涉嫌在男警的服務證照片上打馬賽克，充當成向他購買情趣用品的女警。蔡男供稱大約2年多前，該名男員警參加過他舉辦的「6女戰7男」等多場雜交趴，他才取得男員警的服務證照片。

檢警為釐清蔡男說詞的真偽，調閱蔡男的通聯紀錄，果真發現蔡男曾與男員警有過通聯，經新北市刑警大隊深入調查發現該舊式服務證屬於1名在新北市警局服務的男警，而且他也參與了蔡男辦的雜交趴踢。

據悉，蔡男在舉辦雜交趴踢時對男女雙方顏值、身材都有一定要求，因而想要參加的男性必須私訊正臉照、身材照等，蔡男審核通過才能與會。該名男警則是參加2年多前蔡男所舉辦的雜交趴踢；至於為何要現出員警服務證，男警則未多作解釋。

蔡男涉嫌自去年12月開始至今年7月間，陸續上傳猥褻系列照，檢方認為此部分已涉及散布猥褻物品罪，昨將蔡男起訴。蔡男曾因酒駕及收費舉辦7場雜交趴，被依營利姦淫猥褻、不能安全駕駛致交通危險等罪判刑1年，扣除酒駕刑期已繳清易科罰金，合併仍應執行10月徒刑、犯罪所得8萬500元宣告沒收。

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