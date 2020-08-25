色淫師掰女警拍淫照 其實是男警玩雜交趴
蔡哲凱散布猥褻照起訴
〔記者錢利忠、徐聖倫／台北報導〕化名「松山西口前」、「穆川申」的38歲情色攝影師蔡哲凱，涉嫌在社群軟體刊登猥褻照片，台北地檢署昨依散布猥褻物罪將他起訴，檢方偵辦該案時還爆出，有男警參加2年多前蔡男所舉辦的「6女戰7男」等多場雜交趴；新北市政府警察局昨對這名男警記2小過懲處，並調離現職。
新北男警記2小過被調職
今年7月初，蔡哲凱圖文並茂地在社群軟體上貼文，指有1名擁有跆拳道紅帶身手的女警，因疫情而與人在國外的男友分隔兩地，女警的工作壓力大、且有生理上的需求，便向他買情趣用品紓壓，蔡男為取信網友，還PO出照片被打上馬賽克的警察服務證，以及多張女性露下體的猥褻照片。
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男警參加多場雜交趴給服務證
蔡男PO文曝光後，引起警方重視，調查並沒有這名女警，隔天檢警即持搜索票上門查案，並在他的手機內發現1張舊式警察服務證的照片，這才發現他涉嫌在男警的服務證照片上打馬賽克，充當成向他購買情趣用品的女警。蔡男供稱大約2年多前，該名男員警參加過他舉辦的「6女戰7男」等多場雜交趴，他才取得男員警的服務證照片。
檢警為釐清蔡男說詞的真偽，調閱蔡男的通聯紀錄，果真發現蔡男曾與男員警有過通聯，經新北市刑警大隊深入調查發現該舊式服務證屬於1名在新北市警局服務的男警，而且他也參與了蔡男辦的雜交趴踢。
據悉，蔡男在舉辦雜交趴踢時對男女雙方顏值、身材都有一定要求，因而想要參加的男性必須私訊正臉照、身材照等，蔡男審核通過才能與會。該名男警則是參加2年多前蔡男所舉辦的雜交趴踢；至於為何要現出員警服務證，男警則未多作解釋。
蔡男涉嫌自去年12月開始至今年7月間，陸續上傳猥褻系列照，檢方認為此部分已涉及散布猥褻物品罪，昨將蔡男起訴。蔡男曾因酒駕及收費舉辦7場雜交趴，被依營利姦淫猥褻、不能安全駕駛致交通危險等罪判刑1年，扣除酒駕刑期已繳清易科罰金，合併仍應執行10月徒刑、犯罪所得8萬500元宣告沒收。