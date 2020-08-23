想賴扶養費 打離婚無效官司竟勝訴

資料照

2020-08-23 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市王姓男子與林姓女子去年6月離婚，雙方約定王男每月支付2萬元扶養費給林女，但支付不到半年，王男就賴帳，林女催促後，王男竟使出絕招，提出「確認婚姻關係存在」訴訟，理由是他找父親及邱姓女友當證人，2人不知道林女有無離婚真意就在離婚協議書上簽名。林女雖反駁是王男耍花招，目的是不想付扶養費；但法官認定，邱女確實未親見親聞林女表達離婚之意就簽名，判決離婚無效，王男的絕招得逞。

判決指出，王男與林女2017年底結婚育1女，去年6月離婚，婚姻僅維持1年半，離婚協議是王男每月支付2萬元，供林女扶養女兒至20歲。不料王男僅支付半年，林女寄存證信函催促，王卻向台中地院提出「確認婚姻關係存在」之訴。

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台中地院審理時，王男說，離婚登記前，他拿離婚協議書給爸爸及其邱姓女友簽名，2人不知道林女是否真想離婚，也沒聽聞林女表達離婚之意，因此離婚無效。

證人未親見聞 離婚無效

林女答辯說，王父（公公）與邱女跟她都熟，王父還多次參與離婚協調，豈會不知她有離婚真意？此一「確認婚姻關係存在」之訴，是王男不付扶養費的藉口。

王父出庭作證說，他曾參與雙方離婚協調，法官認為王父知悉林女有離婚之意。不過，另一證人邱女，是臨時被王父叫來，在離婚協議書上簽名，邱女未親見親聞2人離婚之事，也不曾親見親聞林女是否有離婚之意，是應王父要求而簽名。

民法的離婚條件，除離婚協議書有2人以上證人簽名，證人還要知悉2人有離婚真意。法官認定王男與林女的離婚缺乏上述條件，據此判王男勝訴，2人婚姻關係仍屬存在，可上訴。

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